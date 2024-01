El deterioro del medio ambiente y de los entornos en los que transcurre la vida cotidiana podría tener un impacto más grave de lo que se imaginaba hace solo unas décadas. Es la advertencia de diversos expertos, que a través de nuevas investigaciones han concluido que la mala salud del planeta podría implicar consecuencias en la salud humana. En concreto, en las enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario. Como afirma Mireia Gascón, profesora colaboradora del máster universitario de Salud Planetaria UOC-UPF-ISGlobal, hay indicios que indican que la pérdida de la biodiversidad de nuestro entorno podría tener un impacto en la diversidad de nuestra microbiota.

"La microbiota humana es el conjunto de microorganismos, que incluyen bacterias, hongos y virus, que conviven con el organismo humano. Según el órgano donde se encuentren estas comunidades, se habla de la microbiota intestinal, la microbiota del sistema respiratorio, la microbiota de la piel o de la boca", explica Gascón, también investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por Fundación "la Caixa". "Gracias a estas bacterias y a una buena salud de las poblaciones de estos microorganismos, también nosotros tenemos una buena salud. Pero una pérdida de microbiota en nuestro entorno natural —porque en los suelos, las aguas y el resto de los ecosistemas también hay microbiota— podría conllevar una pérdida de microbiota en nuestro organismo", señala esta bióloga y experta en epidemiología ambiental.

Así lo concluye el estudio Biodiversity intervention enhances immune regulation and health-associated commensal microbiota among daycare children, que muestra que la microbiota de aquellos niños y niñas que viven en entornos más naturalizados, con más zonas verdes, es diferente a la de las niñas y niños menos expuestos a estos entornos naturales. Y que los primeros tienen menos riesgo de padecer atopia y problemas en la piel. "Hay muchos procesos que no son posibles sin estas bacterias. Por ejemplo, digerir fibras o generar otros componentes que son fundamentales y útiles para que nuestro organismo funcione. Además, la microbiota desempeña un papel decisivo en cuanto a la estimulación del sistema inmunitario", indica, y remarca que su alteración está relacionada con alergias, enfermedades autoinmunes y cáncer, entre otras patologías.