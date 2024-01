Com combatre la pèrdua de biodiversitat

L'atenció a la salut planetària, que Gascón defineix com la relació que hi ha entre la salut del planeta i la nostra salut, s'ha intensificat durant els últims anys, entre altres raons, per l'impacte que el deteriorament del medi ambient està provocant en els nostres organismes. Quan els experts parlen de salut planetària, es refereixen a la interrelació que s'estableix entre els diferents organismes i ambients, i adverteixen que "si un d'aquests elements està malalt, hi ha més possibilitats que la resta dels elements també ho estiguin".

Per evitar aquest impacte negatiu, la solució exigeix decisions mediambientals. "D'una banda, hauríem d'evitar la invasió i destrucció d'hàbitats, atès que es corre el risc de contraure nous virus o nous patògens; i d'una altra, al nostre entorn més immediat, hem de millorar la qualitat ambiental dels llocs on vivim per mantenir aquest equilibri a la nostra microbiota".

Per això és necessari gestionar bé el sòl per no destruir hàbitats consolidats, ja que tenen el seu propi ecosistema, igual com intentar reduir al màxim l'ús dels recursos que són limitats. Pel que fa a les ciutats, els experts consideren vital recuperar espai públic per crear més espais verds, però amb espècies que no requereixin gaire aigua.

"No podem pretendre tenir un jardí anglès en un context de clima mediterrani. Per això és tan important la formació de tècnics tant municipals com autonòmics. Els qui prenen les decisions sobre nous desenvolupaments urbanístics han d'incorporar l'eix de la salut a totes aquestes decisions per poder veure les coses des de totes les perspectives. Per exemple, no només haig d'arribar de pressa del punt A al punt B, sinó que, a més de fer el recorregut ràpidament, aquest hauria de ser saludable", afirma Gascón.

Així mateix, la promoció del transport públic, de l'ús de la bicicleta o la decisió de canviar aquests mitjans de transport per anar a peu, també poden ajudar. Així, no solament es contribuiria a reduir les emissions de CO 2 i altres contaminants que afecten la nostra salut, com el NO 2 o les partícules, sinó que també faríem més activitat física, la qual cosa, a més, és beneficiós per a la salut.

"Tradicionalment, la biodiversitat s'ha relacionat amb ossos polars i balenes, però la biodiversitat és per tot arreu: al jardí de casa meva, on tinc cucs, escarabats, aranyes, plantes diferents, ocells; al parc del costat de casa; al bosc que és una mica més lluny... La biodiversitat és a tot arreu i és més important del que ens pensem. Si aconseguim explicar per què és crucial, acabarem prenent decisions personals mediambientalment sostenibles i saludables en el nostre dia a dia", assegura Mireia Gascón.