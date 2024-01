¿Cómo tomar decisiones alimentarias (artificialmente) inteligentes?

Fallos y riesgos

Sin embargo, hoy en día, los expertos advierten que aún hay mucho camino por recorrer y que la falta de estudios científicos rigurosos es una dificultad a superar. "Ya es muy difícil adaptar una dieta de forma individual a una persona y todavía hay mucho desconocimiento sobre el metabolismo individual en relación con los nutrientes que cada uno de nosotros ingerimos", advierte Carme Carrion, profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, y recuerda que dos personas pueden comer lo mismo y el impacto es diferente en función de los distintos parámetros fisiológicos individuales de cada una. "Son cosas que se van aprendiendo, se van descubriendo y poco a poco se van integrando, pero precisamente el tema de las dietas ha estado sujeto a muchas modas y a menudo sin suficiente evidencia científica que lo respalde", explica la investigadora del eHealth Center de la UOC.

En su opinión, si se contara con una aplicación de inteligencia artificial que solo considerase artículos científicos de buena calidad, hechos con estudios de metodología científica robusta y adaptados a tipos específicos de personas, habría un campo por abrir, "pero no es la realidad a fecha de hoy. No existe el "café para todos", y a menudo los algoritmos de inteligencia artificial están elaborados con población general, no con población general que sufre determinadas patologías, y población general mayoritariamente de determinados países de renta alta y en poblaciones no vulnerables. Por tanto, hay poblaciones que no pueden estar representadas aún por estos algoritmos por falta de estudios previos".

También es la opinión de Josep Curto, que advierte que entre los posibles fallos de este tipo de aplicaciones se encuentran el hecho de no tener una visión holística del usuario o paciente, "por lo que las recomendaciones, que pueden ser positivas para perder peso, podrían producir efectos secundarios, como alergias o inflamaciones", o que, como los sistemas de inteligencia artificial son correlaciones de datos, es posible que las recomendaciones simplemente basadas en datos –y no corregidas por estudios científicamente rigurosos– no sean correctas.

Además, hay otros posibles riesgos relacionados con la monetización. Como explica Josep Curto, las soluciones, que normalmente están orientadas a los usuarios, si no son capaces de monetizar a partir de estos, buscan mecanismos que suelen ser perjudiciales para los usuarios. "Por ejemplo, vender datos de usuarios a terceros para perfilado o recomendar productos, de los que consiguen comisión, a través de la plataforma que podrían no ser beneficiosos para los usuarios, algo que ya ha pasado en plataformas como Facebook, Twitter u otras que cada vez aportan menos valor a los usuarios. Incluso ChatGPT/Bing va a introducir un mecanismo de monetización basado en publicidad porque son sistemas con un alto coste de entrenamiento, mantenimiento y evolución", afirma el profesor de la UOC.