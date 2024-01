Com prendre decisions alimentàries (artificialment) intel·ligents?

Fallades i riscos

No obstant això, avui dia, els experts adverteixen que encara hi ha molt de camí per recórrer i que la falta d'estudis científics rigorosos és una dificultat que cal superar. "Ja és molt difícil adaptar una dieta de manera individual a una persona i encara hi ha molt de desconeixement sobre el metabolisme individual en relació amb els nutrients que cadascun de nosaltres ingerim", adverteix Carme Carrion, professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, i recorda que dues persones poden menjar el mateix i l'impacte és diferent en funció dels diferents paràmetres fisiològics individuals de cadascuna. "Són coses que es van aprenent, es van descobrint i a poc a poc es van integrant, però precisament el tema de les dietes ha estat subjecte a moltes modes i sovint sense prou evidència científica que hi doni suport", explica la investigadora de l 'eHealth Center de la UOC.

En la seva opinió, si es comptés amb una aplicació d'intel·ligència artificial que només considerés articles científics de bona qualitat, fets amb estudis de metodologia científica robusta i adaptats a tipus específics de persones, hi hauria un camp per obrir, "però no és la realitat avui dia. No existeix el "cafè per a tothom", i sovint els algorismes d'intel·ligència artificial estan elaborats amb població general, no amb població general que pateix determinades patologies, i població general majoritàriament de determinats països de renda alta i en poblacions no vulnerables. Per tant, hi ha poblacions que encara no poden estar representades per aquests algorismes per falta d'estudis previs".

També és l'opinió de Josep Curto, que adverteix que entre les possibles fallades d'aquesta mena d'aplicacions hi ha el fet de no tenir una visió holística de l'usuari o pacient, "per la qual cosa les recomanacions, que poden ser positives per perdre pes, podrien produir efectes secundaris, com ara al·lèrgies o inflamacions", o que, com que els sistemes d'intel·ligència artificial són correlacions de dades, és possible que les recomanacions simplement basades en dades –i no corregides per estudis científicament rigorosos– no siguin correctes.

A més, hi ha altres possibles riscos relacionats amb la monetització. Com explica Josep Curto, les solucions, que normalment estan orientades als usuaris, si no són capaces de monetitzar a partir d'aquests, busquen mecanismes que solen ser perjudicials per als usuaris. "Per exemple, vendre dades d'usuaris a tercers per a anàlisi del rendiment o recomanar productes, dels quals aconsegueixen comissió, a través de la plataforma que podrien no ser beneficiosos per als usuaris, cosa que ja ha passat a plataformes com ara Facebook, Twitter o altres que cada vegada aporten menys valor als usuaris. Fins i tot ChatGPT/Bing introduirà un mecanisme de monetització basat en publicitat perquè són sistemes amb un alt cost d'entrenament, manteniment i evolució", afirma el professor de la UOC.