Estamos en todos lados, la atención dividida

"Covisionamos porque el teléfono se ha convertido en una pantalla de proximidad con la que establecemos una relación muy estrecha. Algunos expertos hablan hasta de 'intimidad de pantalla' por la cercanía y recurrencia de su uso", explica Elena Neira, profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC.

De hecho, según los datos, solo 3 de cada 10 encuestados afirma no usar otro dispositivo mientras ve la televisión. ¿Qué explica este comportamiento permanente a los dispositivos? "Estamos en un entorno en el que se ha consolidado mucho la multitarea, por el famoso fear of missing out (FOMO) —tenemos miedo a que, en el lapso de un visionado, nos perdamos algo importante— y también porque nos da acceso a una conversación paralela, a modo de segunda pantalla", detalla Neira, investigadora del grupo GAME. La sensación de perderse algo, la posibilidad de aprovechar aún más el tiempo con otras actividades y la capacidad de gestionar diferentes estímulos nos empujan al covisionado. "Nuestro cerebro tiene la capacidad de atender estímulos simultáneos. Tenemos menos paciencia; los minutos en los que el programa televisivo no nos distrae o no da respuesta a nuestras necesidades elegimos no esperar y sabemos que la tecnología nos permite aprovechar más el tiempo, nos permite comunicarnos con personas, estar informados, distraernos o consumir", explica Cabero.