Els més grans, més linealitat; les joves, més covisionament

Els que més cauen en el covisionament són els més joves (més les dones que els homes), i els que menys, els de més de 55 anys (sobretot ells). "Té a veure amb un biaix demogràfic. Els que són més adults estan acostumats a la linealitat sense necessitat de buscar interrupcions", explica Neira. Efectivament, en els de menys de 34 anys (el 72 % dels joves de 18 a 24 anys i el 67 % dels de 25 a 34 anys), l'ús combinat de la televisió més el mòbil és més freqüent que en els de més de 55 anys. "Les edats més joves tenen més capacitat atencional del cervell —és probable que això els faciliti poder simultaniejar l'ús de pantalles i d'informació—; en canvi, les edats més avançades no tenen un històric de covisionament que faci natural aquest estil d'ús de dispositius", afirma Cabero. Aquesta última franja d'edat (majors de 55 anys) té la taxa més alta (39%) de no covisionament, és a dir, no utilitzar cap dispositiu quan veu la televisió, en comparació amb els altres grups d'edat.

El covisionament afecta, en gran part, les plataformes de reproducció en continu, sobretot perquè, cada vegada més, la televisió a la carta guanya adeptes i la lineal els perd. "La televisió en obert fa temps que va deixar de ser la font principal d'entreteniment de les llars espanyoles", explica Neira. L'estudi de Fluzo Streaming Wars, Season Finale? il·lustra com el prime time (hora punta) és el moment preferit pels usuaris d'aquestes plataformes, amb un 70% de la cobertura total generada en aquesta franja. Per a Neira, el covisionat no és un problema nou; "les plataformes de reproducció en streaming ja assumeixen aquest context d'atenció dividida i moltes impulsen temes de conversa a les xarxes socials per generar activitat i que aquesta ressonància beneficiï la promoció dels seus continguts", explica. El covisionament ja és un fet quotidià, però té els seus perills. "El covisionament compleix la seva funció i té la seva utilitat, tot i que ens limita l'experiència d'estar present en l'ara i aquí i l'experiència d'avorrir-nos, que és de gran utilitat per despertar la creativitat", conclou Cabero.