De mozo de almacén a community manager

Eduard Vega, graduado en Comunicación, y Guillermo Sanz, graduado en Derecho, serán dos de los participantes de estos actos de graduación, uno en Barcelona y el otro en Madrid. Ambos viven el momento con orgullo, puesto que los estudios han supuesto un gran cambio tanto en su vida profesional como en el ámbito personal.

Con dieciocho años, Eduard, nacido en Tordera pero residente en Blanes, empezó a trabajar como mozo de almacén. Con el paso del tiempo, se sintió "encarcelado, sin salida". Llevaba muchos años sin estudiar y veía muy difícil ser capaz de hacerlo en la universidad. Sin embargo, "con un compañero de trabajo que se sentía como yo, nos acompañamos mutuamente para cambiar la inercia de nuestras vidas", explica. Su pareja y otro amigo le hicieron ver que tenía capacidades para estudiar un grado universitario y lo acompañaron a matricularse de la prueba de acceso para mayores de 25 años. De esta forma, en 2013 se matriculó del grado de Comunicación de la UOC, porque siempre le habían gustado el periodismo, la publicidad y los guiones de cine. Los primeros cursos fueron duros: "compaginaba ocho horas de trabajo muy duro, cogiendo cajas y cargando camiones (de seis a dos del mediodía), con la práctica de fútbol en un club amateur y con todas las tareas domésticas; durante los últimos semestres, también estudiaba inglés", recuerda. Además, "mi planificación era muy mala, y esto me suponía un maratón de horas de estudio que se alargaba por la tarde y por la noche. Por suerte, los resultados iban saliendo y, con el tiempo, empecé a planificar mejor las PEC", explica.

Volver a estudiar le aportó una confianza renovada en sí mismo: se presentó a una vacante interna de su empresa y consiguió un puesto de trabajo en la oficina, lo que le permitió dejar atrás años de duro trabajo físico. "Además, el equipo de fútbol en el que jugaba me ofreció gestionar las redes sociales y la página web del club. Cada vez me sentía más feliz porque ese gran esfuerzo daba sus frutos", afirma.

Ocho años después finalizó el TFG. Hoy, a pesar de seguir con el mismo trabajo, vive con mucha ilusión e inmerso en distintos proyectos. Vive la graduación contento y orgulloso de sí mismo y de su gente. "Es el momento de recoger el premio a la constancia y el sacrificio. El mayor premio no es graduarte, sino darte cuenta de lo que eres capaz de hacer y conseguir, entender que las barreras te las impones tú mismo. Hoy es el día de reconocer que pueden conseguirse muchas cosas con esfuerzo y sacrificio", afirma. "Los estudios me han abierto la mente: he adquirido unas herramientas que me han permitido ver más allá del día a día, que me han impulsado a ser curioso y a querer aprender más", asegura Eduard.

Si ahora tuviera que animar a alguien ya mayor a estudiar, le diría "que las edades son estados de ánimo, que nunca es tarde para cambiar tu vida. No sabemos de qué somos capaces si no nos lanzamos". "Muchas veces uno mismo no se imagina hasta dónde puede llegar; de ahí la importancia del entorno, de que te animen", concluye.