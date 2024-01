De mosso de magatzem a community manager

Eduard Vega, graduat en Comunicació, i Guillermo Sanz, graduat en Dret, seran dos dels participants d'aquests actes de graduació, un a Barcelona i l'altre a Madrid. Tots dos viuen el moment amb orgull, ja que els estudis els han comportat un gran canvi tant en la vida professional com en la personal.

Amb divuit anys, l'Eduard, nascut a Tordera però resident a Blanes, va començar a treballar com a mosso de magatzem. Amb el pas del temps, es va sentir "empresonat, sense sortida". Feia molts anys que no estudiava i veia molt difícil ser capaç de fer-ho a la universitat. No obstant això, "amb un company de feina que se sentia com jo, ens vam acompanyar per canviar la inèrcia de les nostres vides", explica. La seva parella i un altre amic li van fer veure que tenia capacitats per estudiar un grau universitari i el van acompanyar a matricular-se de la prova d'accés per a més grans de 25 anys. Així, l'any 2013 es va matricular del grau de Comunicació de la UOC, perquè sempre li havien agradat el periodisme, la publicitat i els guions de cinema. Els primers cursos van ser durs: "compaginava vuit hores de feina molt dura, agafant caixes i carregant camions (de sis a dues del migdia), amb la pràctica de futbol en un club amateur i amb totes les feines de casa; els últims semestres, també estudiava anglès", recorda. A més, "la meva planificació era molt dolenta, i això comportava una marató d'hores d'estudi que s'allargava a la tarda i a la nit. Per sort, els resultats anaven sortint i, amb el temps, vaig començar a planificar millor les PAC", explica.

Tornar a estudiar li va aportar una confiança renovada en si mateix: es va presentar a una vacant interna de la seva empresa i va aconseguir un lloc de feina a l'oficina, fet que li va permetre deixar enrere anys de treball físic molt dur. "A més, l'equip de futbol en què jugava em va oferir gestionar les xarxes socials i la pàgina web del club. Cada vegada em sentia més feliç perquè aquell gran esforç donava fruits", afirma.

Vuit anys després va acabar el TFG. Avui, tot i continuar a la mateixa feina, viu amb molta il·lusió i immers en diferents projectes. Viu la graduació content i orgullós d'ell mateix i de la seva gent. "És el moment de recollir el premi a la constància i el sacrifici. El premi més gran no és graduar-te, sinó adonar-te del que ets capaç de fer i aconseguir, entendre que les barreres te les imposes tu mateix. Avui és el dia de reconèixer que es poden aconseguir moltes coses amb esforç i sacrifici", afirma. "Els estudis m'han obert la ment: he adquirit unes eines que m'han permès veure-hi més enllà del dia a dia, que m'han impulsat a ser curiós i a voler aprendre coses noves", assegura l'Eduard.

Si ara fos ell qui hagués d'animar algú ja gran a estudiar, li diria "que les edats són estats d'ànim, que mai és tard per fer un canvi en la vida. No sabem de què som capaços si no ens llancem". "Moltes vegades un mateix no s'imagina fins on pot arribar, i d'aquí ve la importància de l'entorn, del fet que t'encoratgin", conclou.