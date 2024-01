Opciones legales

En la actualidad, una salida para personas que hayan sobrevivido a un cáncer y se les haya denegado una hipoteca, un crédito o un seguro de salud por haber pasado por la enfermedad es reclamar a la justicia alegando una discriminación por su condición. "Sería la vía de judicializar una cuestión de debate o de opinión pública. Se puede emprender este camino, aunque es un camino normalmente lento", explica Sergio de Juan-Creix, profesor colaborador de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC y abogado experto en derecho digital del despacho Croma Legal. Y es que un procedimiento judicial, con sus sucesivos recursos, puede durar años hasta llegar al Tribunal Supremo, "e incluso, como hay derechos fundamentales en juego, puede acabar en el Tribunal Constitucional. Por eso es una vía larga y costosa", afirma.

Otra opción es acudir a la Agencia Española de Protección de Datos y denunciar la solicitud de información no necesaria por parte de entidades financieras o aseguradoras, por ejemplo, con base en el principio de minimización del dato. "Legalmente no puedes pedir los datos que quieras de una persona. Has de pedir aquellos mínimos e imprescindibles para la finalidad para la cual se están recabando. Y si una enfermedad está superada, es difícil delimitar hasta qué punto puede pedirse información médica de una persona", afirma el profesor colaborador de la UOC. En su opinión, una persona que claramente ha superado la enfermedad debe ser libre para, sin sentir que está ocultando información a la entidad que le solicita la información para valorar los riesgos a la hora de otorgarle financiación o un seguro, "decir que no tiene nada, porque realmente ya no es un enfermo de cáncer. En su día ya se intentó corregir una situación similar con la ley de seguros para el VIH, pero no se incluyó a las personas supervivientes de cáncer que han superado la enfermedad", recuerda.

Como explica Mònica Vilasau Solana, profesora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, esa norma estatal se aprobó en junio de 2018 para evitar situaciones de discriminación basadas en las condiciones de la salud de las personas. Y aunque sólo hace referencia expresa al VIH/SIDA, también alude a "otras condiciones de salud". Concretamente prohíbe, en relación al contrato de seguro, la denegación de acceso a la contratación, el establecimiento de procedimientos de contratación distintos a aquellos habitualmente utilizados por el asegurador o la imposición de condiciones más gravosas por el hecho de tener VIH/SIDA “u otras condiciones de salud, salvo que se encuentren fundamentadas en causas justificadas, proporcionadas y razonables, que se encuentren documentadas previamente y objetivamente”, recuerda la profesora de la UOC.

“Por otra parte, también se modificó la normativa de defensa de consumidores y usuarios, incluyendo una disposición que declaraba nulas determinadas cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyeran a una de las partes por tener VIH/SIDA u otras condiciones de salud”, añade. Ya entonces el Gobierno se comprometía en el plazo de un año a presentar un proyecto de ley que aplicara los Principios recogidos en la normativa de 2018 a otras enfermedades, pero de momento no se ha concretado esta disposición.

Además, Mònica Vilasau señala que es importante subrayar que los datos personales no pueden conservarse de manera indefinida. Así lo disponen, en relación a la historia clínica, la Ley catalana 21/2000 y la Ley estatal 41/2002, que establecen plazos para su conservación. En consecuencia, transcurrido un determinado período de tiempo, se podría alegar que la información sobre una enfermedad ya no puede ser consultada ni puede ser objeto de un cuestionario. “En este sentido actúa la legislación francesa, que en febrero de 2022 dictó una regulación al respecto estableciendo el derecho al olvido entendido como la ausencia de una obligación de declarar a una compañía de seguros una determinada patología al cabo de un tiempo (5 años para los enfermos de cáncer) desde que terminó el tratamiento”, explica la profesora de la UOC.

Ayuda psicológica

Según los expertos, legislar para proteger y evitar revictimizar a las personas supervivientes de cáncer no es la única asignatura pendiente. También hay poca atención al bienestar emocional. Como explica Antoni Baena, durante el proceso de remisión la persona se va quedando sola y puede llegar a sentirse abandonada. Por eso cree que, además de establecer una legislación que las proteja frente a entidades financieras, debería aumentarse y alargarse considerablemente la presencia de psicooncólogos durante todo el proceso, de forma intensiva al principio y a más largo plazo.

"Esa readaptación, esa vuelta a la 'normalidad' de cada uno, no es fácil y se sienten desprotegidas y solas demasiado pronto. Es cuando debería aumentarse la intervención psicológica, especialmente en los jóvenes y en todo su entorno", afirma Baena, y añade que la necesidad de tratamiento psicológico muchas veces es superior cuando se ha superado la enfermedad y se han reducido las visitas clínicas o los ingresos.