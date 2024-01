¿Ayudan las redes sociales a afrontar una enfermedad grave?

Las redes sociales están contribuyendo a que las experiencias relacionadas con la enfermedad, la muerte y el duelo estén más presentes en la vida cotidiana, y su uso para visibilizar estas experiencias se está convirtiendo en una práctica frecuente en el mundo "en línea". Así lo confirma el estudio "La mediación del luto mediante las TIC en un proceso de cáncer juvenil: estudio de caso de la cuenta de Instagram @la.falguera", en el que el autor, Ignasi Seró, autor del trabajo de fin de carrera del grado de Psicología de la UOC, analiza cómo las redes sociales están erigiéndose en vehículo para la generación de nativos digitales a la hora de visibilizar y dar normalidad a la enfermedad, lo que ayuda a combatir la tanatofobia.

"Hoy día es tan importante lo presencial como lo virtual; puedes compartir quedando a tomar un café o escribiendo por Instagram. Hay ese territorio mixto de vivencia", explica el autor del estudio. "Sobre todo para quienes ya han nacido a partir de mediados de los 90, lo virtual es un elemento más de relación con el mundo. Y las redes pueden servir, además de para compartir estados de felicidad, para visibilizar la enfermedad, generar una comunidad al respecto y a la vez transmitir una visión particular sobre la enfermedad, cómo afrontarla y cómo vivirla", indica Seró.

Como explica Belén Jiménez, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC e investigadora del grupo de investigación Care and Preparedness in the Network Society (CareNet), plataformas como Facebook o Instagram están "mediando" las experiencias relacionadas con el duelo y la pérdida, al menos, de dos maneras. "Por un lado, están 'expandiendo' estas experiencias de forma temporal, espacial y social. Las redes permiten ahora compartir información de forma inmediata, asíncrona y con personas que no forman parte de nuestro círculo social cercano. Y, por otro lado, están instaurando nuevas formas de experimentar estas experiencias de duelo y pérdida, como en el caso de las cuentas conmemorativas en Facebook, que abren nuevos espacios de 'intimidad pública' y contribuyen a difuminar la línea entre lo público y lo privado", señala Jiménez.

En este sentido, las redes sociales contribuyen a que estas experiencias, a priori muy íntimas, "no queden secuestradas en la esfera privada e invitan a compartir nuestros sentimientos y emociones más íntimos con extraños y, con ello, a dar más visibilidad a experiencias que quizá antes podían estar ocultas. Hablar de la muerte y del morir, del dolor en general, no es algo muy acorde con la cultura de la felicidad en la que nos encontramos", afirma la profesora de la UOC.

Para los expertos, las redes pueden ser una herramienta básica y positiva en una sociedad donde prima que parezca que todo va bien y se premia solo el éxito. "Ver que hay enfermedad y muerte significa naturalizar que también se enferma. Creo que es muy positivo tener muy presente que, a pesar de que médicamente tengamos muchos recursos, a veces eso no es suficiente y la muerte se presenta en forma de enfermedades, en guerras y en otros aspectos de nuestra vida", comenta Ignasi Seró.