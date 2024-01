Les xarxes socials ajuden a afrontar una malaltia greu?

Les xarxes socials contribueixen al fet que les experiències relacionades amb la malaltia, la mort i el dol estiguin més presents en la vida quotidiana, i el seu ús per visibilitzar aquestes experiències s'està convertint en una pràctica freqüent en el món "en línia". Així ho confirma l'estudi "La mediació del dol mitjançant les TIC en un procés de càncer juvenil: estudi de cas del compte d'Instagram @la.falguera", en el qual l'autor, Ignasi Seró, autor del treball de fi de carrera del grau de Psicologia de la UOC, analitza com les xarxes socials s'erigeixen en vehicle per a la generació de nadius digitals a l'hora de visibilitzar i donar normalitat a la malaltia, fet que ajuda a combatre la tanatofòbia.

"Avui dia és tan important la presencialitat com la virtualitat; pots compartir quedant a prendre un cafè o escrivint per Instagram. Hi ha aquest territori mixt de vivència", explica l'autor de l'estudi. "Sobretot per als qui ja han nascut a partir de mitjans dels 90, la virtualitat és un element més de relació amb el món. I les xarxes poden servir, a més de per compartir estats de felicitat, per visibilitzar la malaltia, generar una comunitat sobre aquest tema i alhora transmetre una visió particular sobre la malaltia, com afrontar-la i com viure-la", indica Seró.

Com explica Belén Jiménez, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i investigadora del grup de recerca Care and Preparedness in the Network Society (CareNet), plataformes com Facebook o Instagram estan "mitjançant" les experiències relacionades amb el dol i la pèrdua, com a mínim, de dues maneres. "D'una banda, estan 'expandint' aquestes experiències de manera temporal, espacial i social. Les xarxes ara permeten compartir informació de manera immediata, asíncrona i amb persones que no formen part del nostre cercle social pròxim. I, d'altra banda, instauren noves maneres d'experimentar aquestes experiències de dol i pèrdua, com en el cas dels comptes commemoratius a Facebook, que obren nous espais d''intimitat pública' i contribueixen a difuminar la línia entre el que és públic i el que és privat", assenyala Jiménez.

En aquest sentit, les xarxes socials contribueixen al fet que aquestes experiències, a priori molt íntimes, "no quedin segrestades en l'esfera privada i conviden a compartir els nostres sentiments i emocions més íntims amb estranys, de manera que es dona més visibilitat a experiències que potser abans podien estar ocultes. Parlar de la mort i del fet de morir, del dolor en general, no està gaire d'acord amb la cultura de la felicitat en què ens trobem", afirma la professora de la UOC.

Per als experts, les xarxes poden ser una eina bàsica i positiva en una societat en què preval que sembli que tot va bé i només es premia l'èxit. "Veure que hi ha malaltia i mort significa naturalitzar que també s'emmalalteix. Crec que és molt positiu tenir molt present que, malgrat que mèdicament tinguem molts recursos, a vegades no n'hi ha prou i la mort es presenta en forma de malalties, en guerres i en altres aspectes de la nostra vida", comenta Ignasi Seró.