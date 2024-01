Cuando ir al psicólogo no funciona: ¿todas las terapias son efectivas?

Qué hacer cuando la terapia no funciona

"Existe un dicho popular que dice que, cuando un médico lo hace mal, es culpa de ese médico en particular, que no sabe nada; no obstante, cuando es un psicólogo quien se equivoca, es la psicología en general la que no sirve", comenta Vallejo. Sin embargo, la visibilización de los problemas mentales ha ayudado a desterrar este mito. "La idea de que el psicólogo es solo para los locos suena ya desfasada, y casi todos conocemos a algún allegado que ha ido al psicólogo", afirma el experto.

Si la terapia psicológica es cada vez más común, ¿cómo actuar si el tratamiento no nos parece el adecuado? "Hay múltiples motivos por los que la terapia puede salir mal", explica el profesor. "Ningún profesional tiene éxito al cien por cien. Quizá lo mejor que puede hacer el paciente es identificar qué factores de la terapia no le han gustado y buscar un nuevo profesional que ponga más énfasis en esos aspectos", concluye Vallejo.