Quan anar al psicòleg no funciona: totes les teràpies són efectives?

Hi ha una teràpia per a cada pacient? Hi ha un professional per a cada pacient? Hi ha teràpies o terapeutes més vàlids? Convé canviar de tractament o de psicòleg quan el pacient sent que no avança? Quin és el tractament adequat? "Quan una teràpia no va bé, pot ser per un problema de formació o falta d'actualització del psicòleg, per una teràpia mal triada, per la falta de connexió entre el pacient i el psicòleg… Això últim és el que anomenem aliança terapèutica", indica Pablo Vallejo, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació.