¿Cómo mantener un suelo pélvico saludable?

A menudo oímos hablar del suelo pélvico. A su vez, es un gran desconocido, porque está mayoritariamente dentro del cuerpo, se sitúa en una zona íntima y no es una sola cosa, sino que incluye varias estructuras y tejidos. El suelo pélvico es, de hecho, la parte inferior de una especie de cápsula que envuelve los órganos de nuestro tronco, formada también por el diafragma, en la parte superior, por los abdominales, en la parte delantera, y por los músculos profundos de la espalda, en la parte de atrás. No lo vemos, pero tiene funciones muy importantes que influyen directamente en la calidad de vida de todas las personas, independientemente del sexo. ¿Cómo podemos conseguir mantener una salud óptima del suelo pélvico? Los expertos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) coinciden en que hay que estudiar a cada persona en concreto y que tener conciencia de las sensaciones corporales asociadas a los movimientos del suelo pélvico es el primer paso. Porque no siempre la solución es fortalecerlo.