El máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y del Deporte ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiantado deberá elegir el ámbito de conocimiento sobre el que quiere hacer su trabajo final de máster. Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa.

El trabajo final de máster consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster. Es una asignatura que el alumnado debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por ello que para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa .

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte el trabajo final consta de 6 créditos ECTS.

Trabajo final

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte el trabajo final consta de 6 créditos ECTS.

El trabajo final de máster consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster. Es una asignatura que el alumnado debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por ello que para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

El máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y del Deporte ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiantado deberá elegir el ámbito de conocimiento sobre el que quiere hacer su trabajo final de máster. Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa. La tutora o tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se hace con tutorización y guía que hace que el alumnado pueda llevarlo a cabo con éxito. La tutora o tutor de este trabajo se encarga de orientar al estudiantado, hacer el seguimiento del proyecto y asesorarle.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: en la primera se tiene en cuenta el seguimiento y la elaboración del trabajo; en la segunda, la memoria, el producto, proyecto o estudio final realizado, y en la tercera, la defensa del trabajo, de manera síncrona mediante la plataforma Blackboard Collaborate.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, se debe consultar el plan docente en la secretaría del campus una vez pedido el acceso al programa.

+ Guía del trabajo final del máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte.

+ Consulta más detalles sobre los trabajos finales.

+ Repositorio institucional de la UOC (O2)

+ Entrega de premios de TFMs de los Estudios de Ciencias de la Salud