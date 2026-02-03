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Máster universitario Online en Alimentación en la Actividad Física y el Deporte

Presentación

El máster oficial de Alimentación en la Actividad Fí­sica y el Deporte online de la UOC va dirigido a profesionales que quieran profundizar en la nutrición deportiva. Lo podrás hacer tanto desde la promoción de la salud, incidiendo en la población general activa, como desde la optimización del rendimiento fí­sico, psicológico y la prevención de lesiones de deportistas profesionales.
Tu máster, por menos de 2.900 €

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Más información

 

¿Por qué estudiar el máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte online de la UOC?

En los últimos años, la investigación ha puesto el foco en:

  • los efectos del ejercicio sobre la utilización de proteínas,
  • los tiempos de ingesta para maximizar la respuesta anabólica,
  • los sustratos energéticos adecuados para cada disciplina deportiva,
  • la evidencia del uso de complementos alimenticios.

El futuro de la alimentación y el deporte requerirá profesionales:

  • que asesoren a deportistas;
  • con conocimiento multidisciplinar.

¡Da un nuevo enfoque a tu carrera!

Consulta los requisitos de acceso específicos de este programa

Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC

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Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    14 oct 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.   

+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

Presentación del Máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte video link

Presentación del Máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte

Máster universitario en Alimentación en la Actividad Física y el Deporte

Plan de estudios

60
ECTS
8
ECTS
Optativa
40
ECTS
Obligatoria
6
ECTS
Trabajo final
6
ECTS
Prácticas

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Asignaturas obligatorias
Créditos
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Asignatures optativas
Créditos
4
4
4
4
Prácticum
Créditos
6
Trabajo final de máster
Créditos
6
Complementos de formación
Créditos
4
6

 

* Asignatura que sólo se cursa en octubre

** Asignatura que sólo se cursa en marzo

 

Planificación en un año

Semestre 1
Créditos
4
4
4
4
4
4
4
4
Semestre 2
Créditos
4
4
Optativa 1
4
Optativa 2
4
6
6
Asignaturas optativas
Créditos
4
4
4
4

 

* Asignatura que sólo se cursa en octubre

** Asignatura que sólo se cursa en marzo

 

Planificación en un año y medio

Semestre 1
Créditos
4
4
4
4
4
Semestre 2
Créditos
4
4
4
4
4
Semestre 3
Créditos
Optativa 1
4
Optativa 2
4
6
6
Asignaturas optativas
Créditos
4
4
4
4

 

* Asignatura que sólo se cursa en octubre

** Asignatura que sólo se cursa en marzo

 

Planificación en dos años

Semestre 1
Créditos
4
4
4
4
Semestre 2
Créditos
4
4
4
4
Semestre 3
Créditos
4
4
Optativa 1
4
Optativa 2
4
Semestre 4
Créditos
6
6
Asignaturas optativas
Créditos
4
4
4
4

 

* Asignatura que sólo se cursa en octubre

** Asignatura que sólo se cursa en marzo

 

 

Planificación en cuatro años

Semestre 1Créditos
4
4
Semestre 2Créditos
4
4
Semestre 3Créditos
4
4
Semestre 4Créditos
4
4
Semestre 5Créditos
4
4
Semestre 6Créditos
Optativa 1
4
Optativa 2
4
Semestre 7Créditos
6
Semestre 8Créditos
6
Asignaturas optativasCréditos
4
4
4
4

 

* Asignatura que sólo se cursa en octubre

** Asignatura que sólo se cursa en marzo

La evaluación continua en las titulaciones oficiales

  • Aprendizaje progresivo basado en la práctica activa.
  • Retorno continuado del equipo docente.
  • Resolución de retos vinculados al mundo profesional.
¿Cómo funciona la evaluación en la UOC?

La evaluación continua constituye el principal sistema de evaluación de la UOC y se organiza mediante la realización de actividades prácticas pautadas a lo largo de la asignatura.

Características de la evaluación:

  • Superación progresiva mediante retos y proyectos aplicados.
  • Formatos de evaluación diversificados y entornos digitales de trabajo.
  • Orientación a situaciones del entorno laboral.
  • Garantía plena de rigor académico.

 

Con la evaluación continua de la UOC aprendes mientras avanzas en tu propio itinerario educativo. El diseño de este modelo te permite consolidar conocimientos teóricos a base de situaciones reales y simuladas. En el máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte, las actividades de cada asignatura te enfrentan a la resolución de problemas complejos de este sector profesional.

Este método práctico evalúa directamente el desarrollo de competencias específicas del máster oficial de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte, como los fundamentos biológicos y fisiológicos aplicados al deporte, la valoración integral del deportista y el diseño de estrategias alimentarias en grandes retos deportivos. En algunas materias, el proceso de aprendizaje se completa con una prueba final en línea, síncrona o asíncrona, orientada a validar la adquisición de dichas competencias y garantizar el rigor académico con mecanismos avanzados de verificación.

 

Carga lectiva

Para obtener la presente titulación de máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte, el estudiantado deberá superar 60 créditos ECTS.

El número de créditos ECTS por asignatura es una estimación del tiempo que se puede invertir para alcanzar las competencias asociadas a dicha asignatura.

Cada crédito ECTS equivale aproximadamente a 25 horas de dedicación por parte del alumnado.

El proceso de aprendizaje de este máster se basa en el modelo de evaluación continua (EC), no realizándose prueba final presencial en ninguna asignatura.

La UOC ofrece un cuadro de asignaturas repartidas de forma progresiva, diseñado de acuerdo con las competencias adquiridas en el transcurso de cada semestre. Esta distribución de asignaturas facilita que el estudiantado disponga de un criterio sólido de elección, orientado hacia sus preferencias y cualidades personales.

Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y a su disponibilidad de tiempo.

Carga lectiva


Para obtener la presente titulación de máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte, el estudiantado deberá superar 60 créditos ECTS.

El número de créditos ECTS por asignatura es una estimación del tiempo que se puede invertir para alcanzar las competencias asociadas a dicha asignatura.

Cada crédito ECTS equivale aproximadamente a 25 horas de dedicación por parte del alumnado.

El proceso de aprendizaje de este máster se basa en el modelo de evaluación continua (EC), no realizándose prueba final presencial en ninguna asignatura.

La UOC ofrece un cuadro de asignaturas repartidas de forma progresiva, diseñado de acuerdo con las competencias adquiridas en el transcurso de cada semestre. Esta distribución de asignaturas facilita que el estudiantado disponga de un criterio sólido de elección, orientado hacia sus preferencias y cualidades personales.

Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y a su disponibilidad de tiempo. De esta manera, el estudiantado cada semestre puede decidir las asignaturas que quiere cursar. Para ello, en el momento de la matrícula, la UOC pone a su disposición una tutora o tutor que le ofrecerá asistencia directa y el asesoramiento necesario.

* Consulta los Complementos de Formación para saber cúal o cuáles tienes que cursar en función de la titulación de acceso. Pregunta a tu tutora o tutora como puedes reconocer estas asignaturas.

Prácticas

Tipología de la asignaturaObligatoria

Duración

6 créditos ECTS, que equivalen a 150 horas. Son prácticas académicas curriculares.

Modalidades

Presencial o virtual.

Requisitos

Haber superado 32 créditos obligatorios.

Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, el alumnado dispone de un seguimiento docente personalizado, con una persona profesional que actúa como tutora o tutor de centro de prácticas y una profesora o profesor que actúa como tutora o tutor académico, quienes aseguran que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo.

Empresas colaboradoras

La disponibilidad concreta de la oferta de prácticas en centros especializados en el ámbito se puede encontrar en la herramienta de gestión de prácticas.

Prácticas


Tipología de la asignaturaObligatoria

Duración

6 créditos ECTS, que equivalen a 150 horas. Son prácticas académicas curriculares.

Modalidades

Presencial o virtual.

Requisitos

Haber superado 32 créditos obligatorios.

Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, el alumnado dispone de un seguimiento docente personalizado, con una persona profesional que actúa como tutora o tutor de centro de prácticas y una profesora o profesor que actúa como tutora o tutor académico, quienes aseguran que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo.

Empresas colaboradoras

La disponibilidad concreta de la oferta de prácticas en centros especializados en el ámbito se puede encontrar en la herramienta de gestión de prácticas. La lista de empresas con convenios de prácticas puede variar desde el momento que te apuntes hasta que se empiezan las prácticas.

 

Puede encontrar más información sobre el funcionamiento de las prácticas en el plan docente de la asignatura. Esta información se actualiza cada semestre y, por tanto, la explicación concreta de la asignatura de prácticas siempre hace referencia al semestre actual.

El procedimiento y las fechas de solicitud de las prácticas se exponen en el espacio «Prácticas curriculares» del Campus Virtual.

 

+ Guía de prácticas del máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte

+ Guía de la tutoría externa del máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte

+ Consulta más detalles de las prácticas

Prácticas

Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

Más información

Trabajo final

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte el trabajo final consta de 6 créditos ECTS.

El trabajo final de máster consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster. Es una asignatura que el alumnado debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por ello que para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

El máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y del Deporte ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiantado deberá elegir el ámbito de conocimiento sobre el que quiere hacer su trabajo final de máster. Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa.

Trabajo final


Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte el trabajo final consta de 6 créditos ECTS.

El trabajo final de máster consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster. Es una asignatura que el alumnado debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por ello que para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

El máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y del Deporte ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiantado deberá elegir el ámbito de conocimiento sobre el que quiere hacer su trabajo final de máster. Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa. La tutora o tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se hace con tutorización y guía que hace que el alumnado pueda llevarlo a cabo con éxito. La tutora o tutor de este trabajo se encarga de orientar al estudiantado, hacer el seguimiento del proyecto y asesorarle.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: en la primera se tiene en cuenta el seguimiento y la elaboración del trabajo; en la segunda, la memoria, el producto, proyecto o estudio final realizado, y en la tercera, la defensa del trabajo, de manera síncrona mediante la plataforma Blackboard Collaborate.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, se debe consultar el plan docente en la secretaría del campus una vez pedido el acceso al programa.

 

+ Guía del trabajo final del máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte.

+ Consulta más detalles sobre los trabajos finales.

+ Repositorio institucional de la UOC (O2)

+ Entrega de premios de TFMs de los Estudios de Ciencias de la Salud

Recursos para el aprendizaje (NIU)

En las aulas se trabaja en una modalidad de acción formativa compacta construida a partir de una situación definida en el entorno de un reto, basada en competencias y que tiene como núcleo una actividad.

Esta modalidad permite un aprendizaje:

  • flexible,
  • cercano al ritmo y al esfuerzo del estudiantado,
  • contextualizado en la realidad socioprofesional que da sentido a la titulación.

Se proporciona una selección de recursos (NIU) para la resolución de los retos que se plantean en las aulas. El NIU tiene una estructura tipo mosaico y permite integrar recursos producidos por la UOC, otros que la UOC tiene en la biblioteca o recursos de la red. Cada uno de ellos se acompaña de información que ayuda al alumnado a planificar y organizar el trabajo.

La UOC se plantea el reto de hacer evolucionar el concepto de módulo didáctico con la intención de ofrecer diversidad de formatos en función de las necesidades pedagógicas.

Recursos para el aprendizaje (NIU)


En las aulas se trabaja en una modalidad de acción formativa compacta construida a partir de una situación definida en el entorno de un reto, basada en competencias y que tiene como núcleo una actividad.

Esta modalidad permite un aprendizaje:

  • flexible,
  • cercano al ritmo y al esfuerzo del estudiantado,
  • contextualizado en la realidad socioprofesional que da sentido a la titulación.

Se proporciona una selección de recursos (NIU) para la resolución de los retos que se plantean en las aulas. El NIU tiene una estructura tipo mosaico y permite integrar recursos producidos por la UOC, otros que la UOC tiene en la biblioteca o recursos de la red. Cada uno de ellos se acompaña de información que ayuda al alumnado a planificar y organizar el trabajo.

La UOC se plantea el reto de hacer evolucionar el concepto de módulo didáctico con la intención de ofrecer diversidad de formatos en función de las necesidades pedagógicas. De este modo, el abanico de recursos se amplía con contenidos innovadores y atractivos para responder a los diferentes estilos de aprendiz y de generaciones de aprendices, incorporando las nuevas tendencias en aprendizaje en línea.

En este sentido, los recursos pueden estar presentes en diferentes idiomas (español o inglés) en función de su tipología.

+ ¿Quieres consultar más información sobre los recursos de aprendizaje de la UOC?

Duración

El máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte está diseñado para ser cursado en dos años lectivos (cuatro cuatrimestres), pudiéndose completar también en un año académico, distribuido en dos cuatrimestres. 

El máster completo puede hacerse virtualmente, con una metodología que permite que cada persona pueda satisfacer sus necesidades de aprendizaje con absoluta flexibilidad. Así, cada estudiante podrá cursar los créditos que considere oportunos en cada semestre, adecuando el ritmo de estudio a sus necesidades individuales.

La planificación más recomendable para la mayoría de estudiantes es matricular entre dos y tres asignaturas cada semestre y realizar el máster en dos cursos lectivos, para garantizar que tendrá el tiempo suficiente para lograr con éxito las competencias de cada materia.

En el momento de hacer la matrícula, la UOC pone a disposición del alumnado una tutora o tutor que ofrece una asistencia directa y el asesoramiento necesario sobre cuáles y cuántas asignaturas son recomendables que matricule.

Duración


El máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte está diseñado para ser cursado en dos años lectivos (cuatro cuatrimestres), pudiéndose completar también en un año académico, distribuido en dos cuatrimestres. 

El máster completo puede hacerse virtualmente, con una metodología que permite que cada persona pueda satisfacer sus necesidades de aprendizaje con absoluta flexibilidad. Así, cada estudiante podrá cursar los créditos que considere oportunos en cada semestre, adecuando el ritmo de estudio a sus necesidades individuales.

La planificación más recomendable para la mayoría de estudiantes es matricular entre dos y tres asignaturas cada semestre y realizar el máster en dos cursos lectivos, para garantizar que tendrá el tiempo suficiente para lograr con éxito las competencias de cada materia.

En el momento de hacer la matrícula, la UOC pone a disposición del alumnado una tutora o tutor que ofrece una asistencia directa y el asesoramiento necesario sobre cuáles y cuántas asignaturas son recomendables que matricule.

Complementos de formación

El estudiantado que provenga del perfil de ciencias de la actividad física y el deporte (CAFD) deberá cursar durante el primer semestre la siguiente asignatura:

El estudiantado que acceda desde otra titulación del ámbito de ciencias de la salud deberá cursar, también durante el primer semestre, la siguiente asignatura:

La Comisión de Admisión del máster, tras revisar el expediente académico y la experiencia laboral, determinará la conveniencia de cursar estos complementos.

 

Metodología 100 % online para obtener el título a tu ritmo

  • Formación flexible sin clases presenciales.
  • Orientación constante del profesorado.
  • Actividades prácticas y colaborativas.
¿Cómo es la metodología de la UOC?

El modelo 100 % en línea de la UOC te garantiza una total flexibilidad académica para estudiar sin horarios. Esta docencia asíncrona se adapta a tu ritmo con un acompañamiento docente continuo.

Principales características de la metodología de la UOC:

  • Aprendizaje sin clases magistrales.
  • Estudios completamente a distancia.
  • Apoyo y asesoramiento tutorial.
  • Formación asíncrona.

 

La metodología de la UOC del máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte sustituye el modelo tradicional por un aprendizaje activo basado en recursos digitales. Esta dinámica te permite compaginar los estudios con tu vida personal y profesional, incluso si decides estudiar desde el extranjero. Además, avanzarás sin clases grabadas que condicionen tu planificación.

Mediante la colaboración con otros estudiantes, desarrollarás competencias clave de la UOC, como la gestión del tiempo y la planificación. A la vez, aplicarás conocimientos directamente vinculados a la nutrición deportiva, la promoción de la salud y la optimización del rendimiento físico y psicológico.

Descubre el Campus Virtual de la UOC

  • Aprendizaje flexible en las aulas Canvas.
  • Interacción constante con el profesorado experto.
  • Trámites académicos y gestión de la matrícula.
¿Qué te ofrece el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual constituye el entorno digital integrado en el que la UOC aloja toda la actividad de gestión y aprendizaje de sus titulaciones oficiales. Esta plataforma en línea se convierte en el eje central de tu experiencia universitaria.

¿Qué puedes hacer en el Campus Virtual?

  • Entrar en las aulas Canvas de aprendizaje.
  • Utilizar calendarios para planificar el estudio.
  • Disponer de recursos y materiales actualizados.
  • Enviar las actividades de evaluación continua.
  • Resolver dudas mediante los foros de debate.

 

El Campus Virtual de la UOC permanece abierto todos los días del año para ofrecerte un acceso inmediato a todos los servicios necesarios. Este espacio en línea está diseñado para facilitar la conciliación y la organización del aprendizaje a tu propio ritmo dentro del máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte.

Dentro de la plataforma virtual, además de entregar actividades y relacionarte con tus compañeros, mantendrás un contacto directo con el profesorado experto y tu equipo de tutoría. También encontrarás un área de trámites unificada para resolver los aspectos administrativos legales relacionados con la matrícula, la solicitud de becas, la gestión de las formas de pago o el reconocimiento de créditos.

Aprendizaje práctico en nutrición y deporte

  • Resolución de problemas reales.
  • Conexión con el mundo laboral.
  • Simulaciones prácticas aplicadas.
¿Cómo es el aprendizaje basado en casos reales en la UOC?

La metodología basada en casos reales te prepara para los retos del mercado laboral mediante actividades orientadas a la realidad del mundo profesional, que garantizan la aplicación directa del conocimiento. 

Características del aprendizaje basado en casos reales:

  • Aplicación directa del conocimiento.
  • Desarrollo de habilidades profesionales.
  • Conexión directa con el mundo laboral.
  • Casos reales y situaciones prácticas.

 

El máster universitario en línea de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte de la UOC utiliza un modelo de aprendizaje a partir de casos reales que responde a las necesidades del mercado laboral. Aprenderás analizando la relación entre alimentación, rendimiento deportivo y salud a partir de situaciones reales. 

La especialización en alimentación aplicada a la actividad física y el deporte ofrece aprendizaje práctico en nutrición deportiva, asesoramiento alimentario de atletas y personas activas, y mejora del rendimiento y del estado de salud. A lo largo del programa, desarrollarás conocimientos y competencias para integrar la alimentación en el ámbito de la actividad física, el deporte y la salud, participar en intervenciones basadas en la evidencia científica, promover estilos de vida saludables y orientar el consejo alimentario vinculado a la prescripción de actividad física, siempre de acuerdo con el marco profesional y la normativa aplicable.

IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu máster universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en salud
  • 25

    horas

  • 100%

    online

  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma el sector sanitario: oportunidades, retos y límites.
  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en salud y siete insignias del curso de Google.

 

Máster universitario en Alimentación en la Actividad Física y el Deporte

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

 

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

El trámite puede hacerse cada semestre y el resultado se comunica antes de que empiece la docencia. La tramitación de la solicitud debe hacerse desde el Campus Virtual. El estudiantado de nueva incorporación deberán haber solicitado previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La Evaluación de Estudios Previos (EEP) es el trámite que deben solicitar el estudiantado que quiera convalidar los estudios que hayan cursado en esta universidad o en cualquier otra.

La EEP no es un trámite obligatorio. Para la solicitud de EEP solo se considera válido el último expediente adaptado.

El resultado de la evaluación de estudios previos tiene validez siempre que se tenga expediente abierto en la UOC. En el caso de los estudiantes de nueva incorporación, tendrá validez si se matriculan el semestre inmediatamente posterior a la demanda del trámite. En caso contrario, la EEP caducará y se deberá realizar el trámite de nuevo.

La evaluación de estudios previos, la realiza una comisión presidida por el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica e integrada por los directores de los programas de la UOC. Actúa de secretario el responsable del trámite de la Secretaría. Las funciones de esta comisión son la evaluación y la propuesta de convalidaciones, adaptaciones y reconocimiento de créditos de libre elección.

Evaluación de estudios previos


La Evaluación de Estudios Previos (EEP) es el trámite que deben solicitar el estudiantado que quiera convalidar los estudios que hayan cursado en esta universidad o en cualquier otra.

La EEP no es un trámite obligatorio. Para la solicitud de EEP solo se considera válido el último expediente adaptado.

El resultado de la evaluación de estudios previos tiene validez siempre que se tenga expediente abierto en la UOC. En el caso de los estudiantes de nueva incorporación, tendrá validez si se matriculan el semestre inmediatamente posterior a la demanda del trámite. En caso contrario, la EEP caducará y se deberá realizar el trámite de nuevo.

La evaluación de estudios previos, la realiza una comisión presidida por el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica e integrada por los directores de los programas de la UOC. Actúa de secretario el responsable del trámite de la Secretaría. Las funciones de esta comisión son la evaluación y la propuesta de convalidaciones, adaptaciones y reconocimiento de créditos de libre elección.

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15% de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP

Complementos de formación

Aquel estudiantado que provenga del perfil de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFE) deberá cursar durante el primer semestre la asignatura:

El estudiantado que acceda desde otra titulación del ámbito de Ciencias de la Salud, deberá cursar, también durante el primer semestre la asignatura:

La Comisión de admisión del máster, previa revisión del expediente académico y la experiencia laboral, determinará la conveniencia de cursar dichos complementos.
Máster universitario en Alimentación en la Actividad Física y el Deporte

Profesorado

Dirección de programa

  • Laura Esquius de la Zarza
    Doctora en Fisiología y Nutrición Deportiva, licenciada en Biología y diplomada en Nutrición Humana y Dietética. Directora académica del máster universitario en Alimentación en la Actividad Física y el Deporte. Profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud de UOC y profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de Manresa (UVic-UCC). Es investigadora del grupo de investigación FoodLab y su actividad investigadora está relacionada con el estudio de la nutrición, salud y deporte.
Máster universitario en Alimentación en la Actividad Física y el Deporte

Salidas profesionales

Salidas profesionales

El máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte ofrece una formación versátil que favorece claramente la inserción y la movilidad laboral, como también la mejora profesional, en los ámbitos del deporte y la alimentación.

Las salidas profesionales son las siguientes:

  • Desarrollador/a de productos alimentarios deportivos.
  • Asesor/a en la organización y la planificación de acontecimientos deportivos.
  • Asesor/a nutricional de deportistas.

Objetivos

El objetivo general del máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte consiste en dotar a los profesionales del ámbito de la salud y del deporte de competencias necesarias para integrar y aplicar los conocimientos en alimentación aplicados a la actividad física, el deporte y la salud. Para lograrlo es necesario superar estos tres subobjetivos:

  • Integrar conocimientos específicos sobre alimentación en la actividad física y en el deporte en diferentes situaciones y fases de entrenamiento, incluyendo grandes retos deportivos, nuevas tendencias en entrenamiento y de productos alimentarios específicos.
  • Adquirir herramientas prácticas de comunicación, educación y empoderamiento orientadas a la educación para la salud y promoción de estilos de vida saludables por medio de la alimentación y la actividad física.
  • Interiorizar la idea de la importancia de la realización de intervenciones de alimentación basadas en la evidencia que optimicen los procesos de prevención, promoción y educación de la salud así como la optimización del rendimiento en el deporte.

Objetivos


El objetivo general del máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte consiste en dotar a los profesionales del ámbito de la salud y del deporte de competencias necesarias para integrar y aplicar los conocimientos en alimentación aplicados a la actividad física, el deporte y la salud. Para lograrlo es necesario superar estos tres subobjetivos:

  • Integrar conocimientos específicos sobre alimentación en la actividad física y en el deporte en diferentes situaciones y fases de entrenamiento, incluyendo grandes retos deportivos, nuevas tendencias en entrenamiento y de productos alimentarios específicos.
  • Adquirir herramientas prácticas de comunicación, educación y empoderamiento orientadas a la educación para la salud y promoción de estilos de vida saludables por medio de la alimentación y la actividad física.
  • Interiorizar la idea de la importancia de la realización de intervenciones de alimentación basadas en la evidencia que optimicen los procesos de prevención, promoción y educación de la salud así como la optimización del rendimiento en el deporte.

Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

El máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte ofrece una formación especializada para aquellas personas que quieran dedicarse al asesoramiento alimentario de atletas y personas activas en general, en los siguientes entornos como:

  • Centros de salud y medicina del deporte.
  • Clínicas de nutrición y dietética.
  • Federaciones, centros y entidades deportivas.

Las empresas del campo de la complementación y suplementación deportiva, como sector económico que ha experimentado un elevado crecimiento, también requieren de profesionales formados de manera específica en alimentación y deporte para trabajar en el desarrollo de productos orientados a la mejora del rendimiento sin comprometer el estado de salud y basados en la evidencia científica.

En el entorno de la promoción de la salud, es fundamental también la presencia de profesionales capacitados para proporcionar consejo alimentario vinculado a la prescripción de actividad física y estilos de vida saludables en diferentes estados fisiológicos, así como para transmitir y comunicar conocimiento científico y criterio para orientar la sociedad ante la desinformación en nutrición deportiva y de las malas praxis y/o conductas de riesgo vinculadas al contexto social o intereses comerciales.

Perfiles


El máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte ofrece una formación especializada para aquellas personas que quieran dedicarse al asesoramiento alimentario de atletas y personas activas en general, en los siguientes entornos como:

  • Centros de salud y medicina del deporte.
  • Clínicas de nutrición y dietética.
  • Federaciones, centros y entidades deportivas.

Las empresas del campo de la complementación y suplementación deportiva, como sector económico que ha experimentado un elevado crecimiento, también requieren de profesionales formados de manera específica en alimentación y deporte para trabajar en el desarrollo de productos orientados a la mejora del rendimiento sin comprometer el estado de salud y basados en la evidencia científica.

En el entorno de la promoción de la salud, es fundamental también la presencia de profesionales capacitados para proporcionar consejo alimentario vinculado a la prescripción de actividad física y estilos de vida saludables en diferentes estados fisiológicos, así como para transmitir y comunicar conocimiento científico y criterio para orientar la sociedad ante la desinformación en nutrición deportiva y de las malas praxis y/o conductas de riesgo vinculadas al contexto social o intereses comerciales.

Competencias

Competencias básicas

  • Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
  • Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio;
  • Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios;
  • Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades;
  • Aprender de forma continua y autónoma.

Competencias generales

  • Buscar, analizar y sintetizar la información que facilite la toma de decisiones en escenarios complejos
  • Aplicar los conocimientos adquiridos para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y equipos multidisciplinares.

Competencias


Competencias básicas

  • Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
  • Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio;
  • Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios;
  • Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades;
  • Aprender de forma continua y autónoma.

Competencias generales

  • Buscar, analizar y sintetizar la información que facilite la toma de decisiones en escenarios complejos
  • Aplicar los conocimientos adquiridos para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y equipos multidisciplinares.
  • Desarrollar actividades académicas y profesionales de forma responsable, eficiente, comprometida y con un alto nivel de iniciativa y autonomía personal tanto en proyectos individuales como grupales, también en un entorno virtual.
  • Colaborar con los diferentes colectivos interdisciplinarios implicados para conseguir objetivos comunes y superiores a los alcanzados de forma individuales.
  • Formular, diseñar y gestionar proyectos de forma creativa y emprendedora.
  • Desarrollar capacidad crítica y autocrítica, mostrando actitudes coherentes con los principios éticos.
  • Adaptarse al entorno, la función o el contexto y afrontar nuevas funciones y responsabilidades.

Competencias transversales

  • Utilizar y aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito académico y profesional de la salud y la nutrición.
  • Desarrollar y aplicar iniciativa y espíritu emprendedor.
  • Comunicar de forma efectiva por medio de diferentes medios y en diversos contextos.
  • Considerar diferentes perspectivas en la toma de decisiones.

Competencias específicas

  • Identificar, organizar, interpretar y comunicar información científica de salud, valorando críticamente las fuentes de información utilizadas, preservando la confidencialidad de los datos, la legislación vigente y los derechos fundamentales y de igualdad entre las personas.
  • Reconocer el papel de la actividad física en el estado de salud y la prevención de las patologías más prevalentes.
  • Valorar aspectos nutricionales, antropométricos y de salud de deportistas aplicando los mejores métodos y estrategias de intervención basadas en la evidencia científica.
  • Integrar los aspectos biológicos, metabólicos y fisiológicos relativos a la alimentación y el deporte para orientar de manera fundamentada sobre nutrición deportiva para la mejora del rendimiento y el mantenimiento de un buen estado de salud.
  • Evaluar intervenciones en alimentación aplicadas a la actividad física para la mejora de la salud y el rendimiento deportivo, así como su impacto a partir de indicadores de eficacia, efectividad, seguridad y calidad.
  • Evaluar la idoneidad del uso de las ayudas ergogénicas en nutrición, farmacología y psicología para la optimización del rendimiento sin comprometer su estado de salud.
  • Diseñar e implementar programas o actividades de promoción de la salud por medio de la alimentación aplicada a la actividad física y al deporte, a nivel individual o colectivo contribuyendo a la educación de la salud de la población, y desarrollando procesos de educación que promuevan el empoderamiento de las personas, familias, grupos o comunidades.
  • Reconocer y valorar los factores socioculturales de la práctica deportiva y el comportamiento alimentario actual.
  • Formular propuestas alimentarias y gastronómicas saludables de acuerdo a las necesidades nutricionales de deportistas o personas activas.
  • Analizar los procesos de desarrollo e innovación para la producción de productos alimentarios para deportistas teniendo en cuenta la seguridad y calidad, así como la tecnología necesaria y el marco legal.

A quién va dirigido

Este máster va dirigido a personas tituladas del área de Ciencias de la Salud, especialmente las que estén en posesión de alguno de los títulos que se mencionan a continuación:

  • Grado o diplomatura en Nutrición Humana y Dietética,
  • Grado o diplomatura en Enfermería,
  • Grado o licenciatura en Medicina,
  • Grado o licenciatura en Farmacia,
  • Grado o diplomatura en Fisioterapia, ó
  • Grado o licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFD).

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    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

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    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Máster universitario en Alimentación en la Actividad Física y el Deporte

Requisitos de acceso

Requisitos académicos

Para cursar el máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte es obligatorio haber superado uno de los títulos universitarios del área de ciencias de la salud que se detallan a continuación:

  • Grado o diplomatura en Nutrición Humana y Dietética
  • Grado o licenciatura en Medicina
  • Grado o diplomatura en Enfermería
  • Grado o licenciatura en Farmacia
  • Grado o diplomatura en Fisioterapia
  • Grado o licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFD)

 También se admiten otras titulaciones afines o equivalentes al área de ciencias de la salud según la valoración de la Comisión de Admisión de la titulación.

NO PUEDEN ACCEDER personas tituladas en Educación con mención en Educación Física.

La superación de este máster no habilita para el ejercicio de una profesión regulada. En el ámbito de la nutrición, algunas profesiones, actividades o competencias están reguladas por el BOE.

Requisitos académicos


Para cursar el máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte es obligatorio haber superado uno de los títulos universitarios del área de ciencias de la salud que se detallan a continuación:

  • Grado o diplomatura en Nutrición Humana y Dietética
  • Grado o licenciatura en Medicina
  • Grado o diplomatura en Enfermería
  • Grado o licenciatura en Farmacia
  • Grado o diplomatura en Fisioterapia
  • Grado o licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFD)

 También se admiten otras titulaciones afines o equivalentes al área de ciencias de la salud según la valoración de la Comisión de Admisión de la titulación.

NO PUEDEN ACCEDER personas tituladas en Educación con mención en Educación Física.

La superación de este máster no habilita para el ejercicio de una profesión regulada. En el ámbito de la nutrición, algunas profesiones, actividades o competencias están reguladas por el BOE. Desde el año 2009, son los títulos de grado universitario de Nutrición Humana y Dietética los que habilitan para ejercer la profesión regulada (Resolución de 5 de febrero de 2009, BOE del 17 de febrero de 2009).  

Para acceder a estudios oficiales de máster, hay que estar en disposición de un título universitario oficial. Consulta la información correspondiente y la documentación que debes entregar, en función de donde hayas realizado estos estudios:

Para más información, solicita el acceso y contacta con tu tutor

Criterios de admisión

Sólo serán admitidas en el máster las personas que cumplan con los requisitos de acceso detallados anteriormente. Ahora bien, según la titulación de la que provengan, deberán cursar complementos de formación.

Conocimientos previos

Se recomienda un nivel de competencia en lengua inglesa equivalente al B2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas que permita la consulta y comprensión de recursos de aprendizaje y artículos científicos en inglés.

Se recomienda un nivel de competencia de usuario en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Máster universitario en Alimentación en la Actividad Física y el Deporte

Matrícula y precio

* Precios vigentes en el momento de formalizar la matrícula. Sujetos a revisión anual.

** Matrícula estimada para 60 créditos ECTS, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Concepto Precio
Precio por crédito *
25,82 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje *
18,30 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas *
5,16 €/cr
Precio orientativo a tiempo completo (1 año)**: 2.900,00 €

El precio orientativo indicado en la tabla está calculado basándose en un máster universitario de 60 créditos. El precio final de la matrícula será el resultante de su formalización efectiva.

Duración

Precio orientativo

Pago a plazos
A tiempo completo (1 año)4.330 €Hasta 9 cuotas
A tiempo parcial (2 años)4.840 € Hasta 17 cuotas
A tu ritmo. Matrícula semestral sin mínimo de asignaturas

Más información:

Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Pago fraccionado

Flexibilidad para estudiar.

Tu máster, por menos de 2.900 €

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

Cómo matricularse

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula, que el tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras. Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los másters que inician docencia en los meses de septiembre y octubre

Matriculación a partir de octubre

Para los másters que inician docencia en los meses de febrero y marzo

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 22 de abril al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33% tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado  y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español tendrá un incremento del 45% en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

 

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1er pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank y tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.
Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en la web de AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

 

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1er pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad. 

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

 

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

 

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  


Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

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Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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