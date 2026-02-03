Máster universitario Online en Alimentación en la Actividad Física y el Deporte
Presentación
El máster oficial de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte online de la UOC va dirigido a profesionales que quieran profundizar en la nutrición deportiva. Lo podrás hacer tanto desde la promoción de la salud, incidiendo en la población general activa, como desde la optimización del rendimiento físico, psicológico y la prevención de lesiones de deportistas profesionales.
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¿Por qué estudiar el máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte online de la UOC?
En los últimos años, la investigación ha puesto el foco en:
- los efectos del ejercicio sobre la utilización de proteínas,
- los tiempos de ingesta para maximizar la respuesta anabólica,
- los sustratos energéticos adecuados para cada disciplina deportiva,
- la evidencia del uso de complementos alimenticios.
El futuro de la alimentación y el deporte requerirá profesionales:
- que asesoren a deportistas;
- con conocimiento multidisciplinar.
¡Da un nuevo enfoque a tu carrera!
Consulta los requisitos de acceso específicos de este programa
Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.