Màster universitari Online en Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport
Presentació
El màster oficial d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport online de la UOC va dirigit a professionals que vulguin aprofundir en la nutrició esportiva. Ho podràs fer tant des de la promoció de la salut, incidint en la població general activa, com des de l'optimització del rendiment físic, psicològic i la prevenció de lesions d'esportistes professionals.
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Per què estudiar el màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport online de la UOC?
En els darrers anys, la investigació ha posat el focus en:
- els efectes de l'exercici sobre la utilització de proteïnes,
- els temps d'ingesta per a maximitzar la resposta anabòlica,
- els substrats energètics adients per a cada disciplina esportiva,
- l'evidència de l'ús de complements alimentaris.
El futur de l'alimentació i l'esport requerirà professionals:
- que puguin assessorar a esportistes;
- amb coneixement multidisciplinar.
Amb aquest màster dóna un nou enfocament a la teva carrera!
Consulta els requisits d'accés específics d'aquest programa
Estudis de Ciències de la Salut de la UOC
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.