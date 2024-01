Un problema medioambientalmente caro

Este turismo es un problema también medioambiental. Sorprenden las imágenes de largas colas de escaladores que quieren ascender a la cima del Everest durante horas o que esperan en las diferentes bases, con la pertinente huella ecológica, residuos, basura, etc., que supone su estancia en un lugar no adaptado. "Hay ciertas prácticas de turismo extremo que se han masificado (como la subida al Everest) que no tienen en consideración los efectos colaterales de su actividad, los efectos dañinos o las externalidades que tienen estas prácticas, ya que generan situaciones de insostenibilidad que en un futuro traerán consecuencias, y veremos cómo se gestionan", advierte Díaz.

Un estudio publicado por la revista Nature afirmaba que cada persona que visita la Antártida causa la desaparición de 83 toneladas métricas de nieve por las emisiones del transporte que ha usado para llegar (la mayoría en barco). Díaz también considera que “las experiencias en islas desiertas de difícil acceso, o en la selva -donde algunos altos ejecutivos les gusta experimentar retos de supervivencia- el impacto también es considerable ya que estos espacios dejan de ser vírgenes y comienzan a abrirse a su explotación".

SpaceX se plantea enviar al multimillonario japonés y magnate de la moda Yusaku Maezawa a la primera órbita lunar privada de la historia, y otras empresas, como Virgin Galactic, ofrecen asientos por 450.000 dólares para vivir un vuelo suborbital en microgravedad de noventa minutos. Los límites del turismo extremo y de lujo parecen no existir. "Hay un mercado creciente para estos turistas extremos y que buscan experiencias únicas, dirigido a multimillonarios. Pero, después de lo ocurrido con el Titan y con otras experiencias, lo que buscan es seguridad y lo que está aumentándose es eso, que la práctica sea extrema, pero la seguridad sea alta para que, en caso de que ese extremo se vea sobrepasado y haya peligro para el cliente, la posibilidad de rescate sea real", concluye Díaz.