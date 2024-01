Un problema mediambientalment car

Aquest turisme també és un problema mediambiental en segons quins destins de difícil accés. Sorprenen les imatges de llargues cues d'escaladors que volen ascendir al cim de l'Everest durant hores o que esperen en les diferents bases, amb la pertinent petjada ecològica, residus, escombraries, etc., que suposa la seva estada en un lloc no adaptat. "Hi ha certes pràctiques de turisme extrem que s'han massificat (com la pujada a l'Everest) que no tenen en consideració els efectes col·laterals de la seva activitat, els efectes nocius o les externalitats que tenen aquestes pràctiques, ja que generen situacions d'insostenibilitat que en un futur portaran conseqüències, i veurem com es gestionen", adverteix Díaz.

Un estudi publicat per la revista Nature afirmava que cada persona que visita l'Antàrtida causa la desaparició de 83 tones mètriques de neu per les emissions del transport que ha fet servir per arribar-hi (la majoria amb vaixell). Díaz també considera que “les experiències a illes desertes de difícil accés, o a la selva -on alguns alts executius els agrada experimentar reptes de supervivència- l'impacte també és considerable ja que aquests espais deixen de ser verges i comencen a obrir-se a la seva explotació".

SpaceX es planteja enviar el multimilionari japonès i magnat de la moda Yusaku Maezawa a la primera òrbita lunar privada de la història, i altres empreses, com Virgin Galactic, ofereixen seients per 450.000 dòlars per viure un vol suborbital en microgravetat de 90 minuts. Sembla que el turisme extrem de luxe no té límits. "Hi ha un mercat creixent per a aquests turistes extrems i que busquen experiències úniques, dirigit a multimilionaris. Però, després del que ha passat amb el Titan i amb altres experiències, el que volen és seguretat i el que s'està augmentant és això, que la pràctica sigui extrema, però la seguretat sigui alta per tal que, en cas que aquest extrem es vegi sobrepassat i hi hagi perill per al client, la possibilitat de rescat sigui real", conclou Díaz.