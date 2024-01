Solidaridad y resistencia

El movimiento de las kellys se ha tejido a partir de dos conceptos: solidaridad y resistencia, que a su vez están representados en sus eslóganes más significativos. Con el primero de ellos, "Somos las mujeres que limpiamos", se genera una relación de solidaridad entre todas las mujeres que realizan este trabajo.

"Esta solidaridad constituye la fuerza para transformar sus condiciones laborales. Con este 'Somos las mujeres que limpiamos' generan comunidad, un colectivo integrado por todas aquellas personas que limpian, independientemente de su condición contractual en los hoteles, de su procedencia, etcétera", explica Gálvez.

"Por otro lado, al decir que son las que limpian, y no solo camareras, extienden su horizonte de referencia a muchas otras que también trabajan en el cuidado y la limpieza de espacios", comenta Valenzuela. "Generan una base de identificación solidaria con muchas otras mujeres que se encuentran en los escalafones socioocupacionales más precarios y excluidos", añade.

El segundo de estos eslóganes es "Somos la base estructural del hotel". Este funciona como un eslogan de resistencia para mantener y mejorar el empleo, que moviliza a los encargados de habitaciones contra los hoteles y el Estado. Tal y como señalan los autores del estudio, a diferencia de otras consignas que se focalizan solo en mejoras en las condiciones de empleo (como los salarios o la estabilidad contractual), esta busca identificar a las camareras de piso como trabajadoras clave en el negocio de los hoteles.

"¿Por qué la limpieza debería tener una connotación negativa si es un trabajo básico? Nadie va a reservar una habitación de hotel sucia. Nadie. ¿Por qué no se le da su valor real? Lo he dicho muchas veces: las camareras somos la base estructural del hotel", señala una de las trabajadoras entrevistadas en el estudio.

"Este eslogan las empodera, ya que se reafirman como agentes activos y centrales en el proceso de funcionamiento del engranaje hotelero", señala Gálvez. "Lo que quieren transmitir es 'sin limpieza no hay nada, todo se derrumba'. No hay clientes, no hay disfrute, no hay hotel… Reclaman el reconocimiento del valor de su trabajo y respeto a través de unas condiciones dignas y justas", apunta esta experta en psicología social del trabajo y género.

Los logros de las kellys

Con estos dos eslóganes basados en los conceptos de solidaridad y resistencia, las kellys han conseguido obtener visibilidad y empoderamiento, lo que ha ayudado a fortalecer su mensaje y a transmitir la importancia de su labor a la sociedad.

Además, las kellys han conseguido no solo dignificar la imagen social que la sociedad tiene de su trabajo, sino también la que las propias trabajadoras tienen de sí mismas. Esto resulta fundamental en un organismo que lucha por mejorar sus derechos y sus condiciones laborales y sociales.

"Desde el punto de vista individual, las trabajadoras no solo se refuerzan dentro del espacio social del trabajo, sino también en otros ámbitos vitales como el hogar o la calle. Ser una kelly funciona como una posición mucho más visible y política que se superpone y potencia otras posiciones sociales como la de mujer, madre, trabajadora o cuidadora", explica Valenzuela.

Este empoderamiento fortalece, en definitiva, su capacidad para organizarse, llevar a cabo acciones individuales y colectivas y comunicar sus demandas a los empleadores, los sindicatos y la sociedad en general. En este cambio juega un papel fundamental el feminismo, que ha proporcionado al movimiento recursos conceptuales fundamentales para entender que su trabajo está feminizado e infravalorado.

"Ellas tienen muy claro que la escasa atención que han recibido por parte de la estructura directiva de los hoteles y de los sindicatos convencionales tiene su origen en la concepción sexista que discrimina y menosprecia el trabajo femenino, en general, y el suyo, como limpiadoras, en particular", señala Gálvez.

Inspiración para otros colectivos

Muchos de los procesos llevados a cabo por las kellys pueden servir como inspiración a otros movimientos y colectivos sociales. En primer lugar, cobra importancia el uso intensivo que han hecho de las redes sociales para crear comunidad, denunciar su situación y dar visibilidad a su propia estética e imagen.

Otros colectivos pueden inspirarse también en su creatividad a la hora de proponer alternativas y hacer las cosas de forma diferente y en sus estrategias para dar visibilidad a una actividad que se mantenía oculta e infravalorada.

Las kellys han conseguido llevar su lucha más allá de su profesión e involucrar a las trabajadoras de tantos otros sectores que resultan invisibilizados, feminizados y precarizados. Han conseguido, también, que la sociedad entienda que las consecuencias de sus condiciones laborales van más allá de la precariedad y las bajas retribuciones salariales.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 5, sobre la igualdad de género; 8, de trabajo decente y crecimiento económico, y 10, de reducción de las desigualdades.

