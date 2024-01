Solidaritat i resistència

El moviment de les kellys s'ha teixit a partir de dos conceptes: solidaritat i resistència, que al seu torn estan representats en els seus eslògans més significatius. Amb el primer, "Som les dones que netegem", es genera una relació de solidaritat entre totes les dones que fan aquesta feina.

"Aquesta solidaritat constitueix la força per transformar les seves condicions laborals. Amb aquest 'Som les dones que netegem' generen comunitat, un col·lectiu integrat per totes aquelles persones que netegen, independentment de la seva condició contractual als hotels, de la seva procedència, etcètera", explica Gálvez.

"D'altra banda, en dir que són les que netegen, i no tan sols cambreres, estenen el seu horitzó de referència a moltes altres que també treballen en la cura i la neteja d'espais", comenta Valenzuela. "Generen una base d'identificació solidària amb moltes altres dones que es troben en els escalafons socioocupacionals més precaris i exclosos", afegeix.

El segon d'aquests eslògans és "Som la base estructural de l'hotel". Aquest funciona com un eslògan de resistència per mantenir i millorar l'ocupació, que mobilitza els encarregats d'habitacions contra els hotels i l'Estat. Tal com assenyalen els autors de l'estudi, a diferència d'altres consignes que es focalitzen només en millores en les condicions d'ocupació (com els salaris o l'estabilitat contractual), aquesta vol identificar les cambreres de pisos com a treballadores clau en el negoci dels hotels.

"Per què la neteja hauria de tenir una connotació negativa si és una feina bàsica? Ningú no reservarà una habitació d'hotel bruta. Ningú. Per què no se li dona el seu valor real? Ho he dit moltes vegades: les cambreres som la base estructural de l'hotel", assenyala una de les treballadores entrevistades en l'estudi.

"Aquest eslògan les empodera, ja que es reafirmen com a agents actius i centrals en el procés de funcionament de l'engranatge hoteler", assenyala Gálvez. "El que volen transmetre és 'sense neteja no hi ha res, tot s'esfondra'. No hi ha clients, no hi ha gaudi, no hi ha hotel… Reclamen el reconeixement del valor de la seva feina i respecte a través d'unes condicions dignes i justes", apunta aquesta experta en psicologia social del treball i gènere.

Els assoliments de les kellys

Amb aquests dos eslògans basats en els conceptes de solidaritat i resistència, les kellys han aconseguit obtenir visibilitat i empoderament, la qual cosa ha ajudat a enfortir el seu missatge i a transmetre la importància de la seva tasca a la societat.

A més, les kellys han aconseguit no solament dignificar la imatge social que la societat té de la seva feina, sinó també la que les treballadores tenen de si mateixes. Això és fonamental en un organisme que lluita per millorar els seus drets i les seves condicions laborals i socials.

"Des del punt de vista individual, les treballadores no tan sols es reforcen dins de l'espai social de la feina, sinó també en altres àmbits vitals com la llar o el carrer. Ser una kelly funciona com una posició molt més visible i política que se superposa i potencia altres posicions socials com la de dona, mare, treballadora o cuidadora", explica Valenzuela.

Aquest empoderament enforteix, en definitiva, la seva capacitat per organitzar-se, dur a terme accions individuals i col·lectives i comunicar les seves demandes als ocupadors, els sindicats i la societat en general. En aquest canvi juga un paper fonamental el feminisme, que ha proporcionat al moviment recursos conceptuals fonamentals per entendre que la seva feina està feminitzada i infravalorada.

"Elles tenen molt clar que l'escassa atenció que han rebut per part de l'estructura directiva dels hotels i dels sindicats convencionals té el seu origen en la concepció sexista que discrimina i menysprea el treball femení, en general, i el seu, com a netejadores, en particular", assenyala Gálvez.

Inspiració per a altres col·lectius

Molts dels processos que han dut a terme les kellys poden servir com a inspiració a altres moviments i col·lectius socials. En primer lloc, cobra importància l'ús intensiu que han fet de les xarxes socials per crear comunitat, denunciar la seva situació i donar visibilitat a la seva pròpia estètica i imatge.

Altres col·lectius també es poden inspirar en la seva creativitat a l'hora de proposar alternatives i fer les coses de manera diferent i en les seves estratègies per donar visibilitat a una activitat que es mantenia oculta i infravalorada.

Les kellys han aconseguit portar la seva lluita més enllà de la seva professió i involucrar les treballadores de tants altres sectors que resulten invisibilitzats, feminitzats i precaritzats. També han aconseguit que la societat entengui que les conseqüències de les seves condicions laborals van més enllà de la precarietat i les baixes retribucions salarials.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 5, sobre la igualtat de gènere; 8, de treball decent i creixement econòmic, i 10, de reducció de les desigualtats.

