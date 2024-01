Pasar de jugar a videojuegos como afición a convertir esa afición en vocación profesional es una tendencia al alza para gran parte de los jóvenes en España. Según la III Radiografía del Gaming en España, la industria de los videojuegos y la creación de contenidos son las salidas profesionales más deseadas por los jugadores españoles de la generación Z, con un 39 % y un 34 %, respectivamente. Ambas están muy por delante de otros sectores como la sanidad (17 %), el deporte profesional (16 %) o las disciplinas científicas (14 %).

Según los expertos, este contexto está sirviendo para impulsar profesiones especializadas que van desde la creación de contenidos hasta el desarrollo de juegos, unos perfiles profesionales que se han posicionado como opciones de gran atractivo para los jugadores más jóvenes: el estudio afirma que el 90,2 % de los gamers de la generación Z las considera salidas profesionales con futuro.

No son las únicas cifras que reflejan el boom que está viviendo el sector. La última edición del Libro Blanco del Desarrollo Español del Videojuego afirma que el gaming dio empleo directo a 8.833 profesionales en 2021 y a 9.893 en 2022. Y se estima un crecimiento agregado del 10,7 % para el periodo 2021-2025, de manera que para ese último año se prevé que el sector dará empleo directo a más de 13.000 personas. En opinión de Joan Arnedo, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación y director del máster universitario de Diseño y Programación de Videojuegos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), este momento dorado de la industria del videojuego se debe a que han pasado de ser un producto nicho o entendido como un juguete a ser un producto de consumo de masas. "Ahora ya son un producto de consumo para todos los públicos: desde el niño que juega a Roblox, el adolescente con Fortnite, o la abuela con el Candy Crush", explica.

La novedad para el experto es que el sector empieza a conquistar otros campos del entretenimiento, a través de fenómenos virales como los streamers o los e-sports. O incluso películas o series como The Witcher, Arcane, Edgerunners o The Last of Us. "Aunque las películas sobre videojuegos siempre han existido, ahora encontramos productos de calidad para todos los públicos", afirma. "A todo eso sumamos que grandes empresas entran en el mundo de los videojuegos (Amazon, Netflix, Apple), además de las últimas compras (o intentos de compra) de estudios importantes por parte de empresas como Microsoft o Sony, donde los videojuegos solo son una sección de su negocio principal", añade.

También los estudios universitarios han influido en este auge. Como recuerda Joan Arnedo, en 2013 comenzaron los primeros grados relacionados con el desarrollo de videojuegos, y cuatro años después se graduaron las primeras promociones, "que empiezan a montar sus estudios. Si les sumas unos años más, que es donde nos encontramos, puede observarse que los estudios que han sobrevivido han evolucionado, han ganado premios, tienen prestigio internacional… Es la hora del crecimiento, de ir más allá del proyecto personal de unos estudiantes acabados de graduar", afirma.