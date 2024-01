Passar de jugar a videojocs com a afició a convertir aquesta afició en vocació professional és una tendència a l'alça per a gran part dels joves a Espanya. Segons la III Radiografia del Gaming a Espanya, la indústria dels videojocs i la creació de continguts són les sortides professionals més desitjades pels jugadors espanyols de la generació Z, amb un 39 % i un 34 %, respectivament. Ambdues estan molt per sobre d'altres sectors com la sanitat (17 %), l'esport professional (16 %) o les disciplines científiques (14 %).

Segons els experts, aquest context està servint per impulsar professions especialitzades que van des de la creació de continguts fins al desenvolupament de jocs, uns perfils professionals que s'han posicionat com a opcions de gran atractiu per als jugadors més joves: l'estudi afirma que el 90,2 % dels gamers de la generació Z les considera sortides professionals amb futur.

No són les úniques xifres que reflecteixen el boom que viu el sector. L'última edició del Llibre Blanc del Desenvolupament Espanyol del Videojoc afirma que el gaming va donar feina directa a 8.833 professionals el 2021 i a 9.893 el 2022. I s'estima un creixement agregat del 10,7 % per al període 2021-2025, de manera que per a aquest últim any es preveu que el sector donarà feina directa a més de 13.000 persones. En opinió de Joan Arnedo, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i director del màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), aquest moment daurat de la indústria del videojoc es deu al fet que han passat de ser un producte nínxol o entès com una joguina a ser un producte de consum de masses. "Ara ja són un producte de consum per a tots els públics: des del nen que juga a Roblox, l'adolescent amb Fortnite, o l'àvia amb el Candy Crush", explica.

La novetat per a l'expert és que el sector comença a conquistar altres camps de l'entreteniment, a través de fenòmens virals com els streamers o els e-sports. O fins i tot pel·lícules o sèries com The Witcher, Arcane, Edgerunners o The Last of Us. "Encara que les pel·lícules sobre videojocs sempre han existit, ara trobem productes de qualitat per a tots els públics", afirma. "A tot això hi hem de sumar que grans empreses entren en el món dels videojocs (Amazon, Netflix, Apple), a més de les últimes compres (o intents de compra) d'estudis importants per part d'empreses com Microsoft o Sony, en què els videojocs només són una secció del seu negoci principal", afegeix.

Els estudis universitaris també han influït en aquest auge. Com recorda Joan Arnedo, el 2013 van començar els primers graus relacionats amb el desenvolupament de videojocs, i quatre anys després es van graduar les primeres promocions, "que comencen a muntar els seus estudis. Si els sumes uns anys més, que és on ens trobem, es pot observar que els estudis que han sobreviscut han evolucionat, han guanyat premis, tenen prestigi internacional… És l'hora del creixement, d'anar més enllà del projecte personal d'uns estudiants acabats de graduar", afirma.