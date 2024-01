Mejorar las ventas y fidelizar el cliente

Pero no solo eso; para las grandes cadenas, su marca blanca ya es un emblema, de venta y comercial y no dejan de crecer. Las marcas Hacendado, Bosque Verde, Deliplus, Compy y BabySmile suponen el 72% de las ventas de Mercadona (superando el 68% de 2021). Para Lidl, el tercer grupo en cuota de mercado en España, representó el 2022 el 79% de las ventas, superando el 76% conseguido el año anterior, situándose como la cadena donde la marca de distribuidor tiene mayor peso. Para otras grandes cadenas, la dinámica es similar: para Aldi representa el 70% de las ventas, Dia el 58%, Consum el 32% y para la francesa Carrefour, el 28%. "El aumento de la importancia global de la marca de distribuidor en nuestro país se relaciona con un aumento de la cuota de mercado y la cuota en superficie de Mercadona y Lidl, cadenas denominadas 'de surtido corto', que priman la marca propia en sus surtidos", afirma Gázquez Abad. Las grandes cadenas prefieren incrementar la venta y presencia de estas marcas porque fidelizan la visita de sus compradores, aumentan sus beneficios y les es más fácil la logística de existencias. "Si la cadena X fideliza al cliente a su marca blanca, se asegura de que irá a comprar allí (ya que no hay marca blanca de esa cadena en otro sitio); sin embargo, si el cliente está fidelizado a una marca de fabricante, la cadena no se asegura la fidelidad de este, puesto que esa marca se vende en otras cadenas (incluso, en este caso, si la cadena se enfada con el fabricante y decide no vender esa marca en sus tiendas, el consumidor podría cambiar de establecimiento, al no encontrarla)", puntualiza el profesor.