Millorar vendes: fidelitzar el client

Però no tan sols això; per a les grans cadenes, la seva marca blanca ja és un emblema, de venda i comercial i no paren de créixer. Les marques Hacendado, Bosque Verde, Deliplus, Compy i BabySmile suposen el 72% de les vendes de Mercadona (el 2021 va suposar el 68%). Per a Lidl, el tercer grup en quota dins del mercat espanyol, va representar el 2022 el 79% de les seves vendes, superant el 76% aconseguit l’any anterior, situant-se com la cadena on la marca de distribuïdor té major pes. Per a d’altres grans cadenes, la dinàmica és similar: per a Aldi representa el 70% de les vendes, Dia el 58%, Consum el 32% y per la francesa Carrefour el 28%. "L’augment de la importància global de la marca de distribuïdor al nostre país es relaciona amb un augment de la quota de mercat i la quota en superfície de Mercadona i Lidl, cadenes denominades 'd'assortiment curt', que fan prevaldre la marca pròpia en els seus assortiments", afirma Gázquez Abad. Les grans cadenes prefereixen incrementar la venda i la presència d'aquestes marques perquè fidelitzen la visita dels seus compradors, augmenten els seus beneficis i els és més fàcil la logística d'estoc. "Si la cadena X fidelitza el client a la seva marca blanca, s'assegura que anirà a comprar allà (ja que no hi ha marca blanca d'aquesta cadena en un altre lloc); tanmateix, si el client està fidelitzat a una marca de fabricant, la cadena no se n'assegura la fidelitat, ja que aquella marca es ven en altres cadenes (fins i tot, en aquest cas, si la cadena s'enfada amb el fabricant i decideix no vendre aquella marca a les seves botigues, el consumidor podria canviar d'establiment, en no trobar-a)", puntualitza el professor.