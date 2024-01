Macrodatos y acciones milimétricas

Según los autores del artículo, Netflix ha conseguido lanzar al estrellato series como La casa de papel o El juego del calamar, en primer lugar, gracias a la indexación de contenidos y a la monitorización de los usuarios. "Netflix no es una compañía de medios audiovisuales. Es una empresa tecnológica. Durante la época en la que era una compañía de DVD, ya empezó a almacenar información y a aprender cosas. Cuando, en 2007, inició sus actividades de reproducción en línea, tenía muchísima información e integró toda esta parte tecnológica a su día a día", recuerda Neira.

En concreto, continúa la experta de la UOC, Netflix utiliza su capacidad para manejar los macrodatos para conocer y clasificar muy bien todo el contenido que ofrece y, asimismo, los gustos de sus clientes. Como resultado, ofrece recomendaciones destinadas a convencer al público y basadas en nada menos que ochenta mil microgéneros "que amplían los puntos de contacto de los contenidos con la gente", explica Neira.

"Si Netflix sabe que no te gusta el drama político, pero sí las mujeres empoderadas, te puede recomendar House of Cards por esa segunda razón", ilustra. De la misma manera, la plataforma puede recomendar un contenido de habla no inglesa a una persona por muchos motivos acorde con su historial de visionado y con los cálculos de los algoritmos, más allá de dónde se ha producido ese contenido. "Es como crear puertas giratorias en las que cada persona conecta con aspectos diferentes del contenido. Y esto lo hace no solo con lo americano, también con lo local", resume.

Además, el éxito de la estrategia glocal de Netflix también se debe a un conjunto de actuaciones muy cuidadas, tanto en el ámbito global como local, para desarrollar proyectos, clasificar las audiencias o provocar que se hable de los contenidos.