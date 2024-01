La casa de papel és la sèrie espanyola més vista de tots els temps gràcies a Netflix, que la va llançar al món després de comprar-la a Atresmedia. L'últim capítol es va estrenar la tardor de 2021, poques setmanes després que la companyia nord-americana comencés a emetre El joc del calamar , la sèrie sud-coreana que es va convertir en el contingut més vist de la plataforma. Aquests èxits estan lluny de ser casualitat. "No és que, a la gent, de sobte, li agradi molt una sèrie. És el resultat d'una estratègia molt cuidada de recomanacions, de doblatge, d'un màrqueting molt proper, d'emplatar el contingut de mil maneres perquè l'acabis veient".

Ho explica la investigadora del grup GAME , Elena Neira , professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i coautora d'un article científic publicat aquest estiu que s'endinsa en l'anomenada estratègia glocal de Netflix. És a dir, en l'aposta per produir i oferir continguts de parla no anglesa creats fora dels Estats Units. L'article revela que, entre juny de 2021 i desembre de 2022, les sèries de parla no anglesa van representar un 38 % de les sèries amb més hores acumulades de visionat de la plataforma a més de mig centenar de països.

La recerca, de la qual també són autors els professors de la UOC Judith Clares Gavilán i Jordi Sánchez Navarro , desgrana les claus per a la deslocalització de les produccions de la companyia en un moment en el qual, després de la bombolla de la pandèmia, Netflix és l'única plataforma de vídeo de reproducció en línia que no perd diners.

Segons Neira, que és especialista en nous models de distribució audiovisual, l'estratègia glocal de Netflix respon a la necessitat de ser més rendible, ja que surt molt més barat produir, per exemple, a Espanya o a Corea del Sud. Així mateix, aquesta estratègia reforça la seva imatge de marca. Al seu torn, facilita complir amb la directiva europea que estableix que el 30 % del contingut dels catàlegs s'ha de crear a Europa.

Per entendre com s'aconsegueix produir i difondre tot aquest contingut en parla no anglesa, els tres experts de la UOC van utilitzar les dades que publica la companyia a les webs Netflix Top 10 i Netflix TechBlog. No és una informació completa, però, segons Neira, Netflix és la plataforma que més informació ofereix en un context de molta opacitat: "Cada vegada hi ha més pressió perquè les plataformes siguin més transparents, perquè el que passa quan no hi ha informació és que hi ha un abús de posició dominant". A més, els investigadors van entrevistar treballadors de la companyia i es van servir també d'altres fonts d'informació especialitzada.