La UOC aparece por sexta vez en la prestigiosa lista de las mejores universidades del mundo que cada año elabora la revista Times Higher Education (THE). En esta edición, correspondiente al año 2024, el ranquin de la THE sitúa la UOC en la franja 601-800 de las 1.904 instituciones de todo el mundo analizadas. A escala estatal, este dato sitúa la UOC entre las diez mejores universidades de España. El THE World University Rankings es, junto con el de Shanghái y el QS, uno de los ránquines más prestigiosos y transparentes que existen en el ámbito de la educación superior.

En la prestigiosa lista mundial, la UOC solo tiene por delante ocho universidades del Estado de las 61 analizadas: la Universidad de Barcelona (en el puesto 152); la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra (que se sitúan en la franja 201-250); la Universidad de Navarra (301-350); la Universidad Autónoma de Madrid (351-400), y la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Granada, la Universitat Rovira i Virgili y la Universitat de València (501-600). La UOC comparte clasificación con otras seis universidades, que se sitúan en el sexto lugar de la lista: la Universidad del País Vasco, la Universidad de Córdoba, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Politècnica de València, la Universidad Ramon Llull y la Universidad de Santiago de Compostela.

En esta edición, la UOC es la universidad en línea del Estado mejor posicionada. A escala mundial, comparte clasificación con la Open University del Reino Unido.