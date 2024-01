La UOC apareix per sisena vegada en la prestigiosa llista de les millors universitats del món que cada any elabora la revista Times Higher Education (THE). En aquesta edició, corresponent al 2024, el rànquing de la THE situa la UOC en la franja 601-800 de les 1.904 institucions de tot el món analitzades. A escala estatal, aquesta dada situa la UOC entre les deu millors universitats d'Espanya. El THE World University Rankings és, juntament amb el de Shanghai i el QS, un dels rànquings més prestigiosos i transparents que hi ha en l'àrea de l'ensenyament superior.

En la prestigiosa llista mundial, la UOC només té al davant vuit universitats de l'Estat de les 61 analitzades: la Universitat de Barcelona (en el lloc 152); la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra (que se situen en la franja 201-250); la Universitat de Navarra (301-350); la Universitat Autònoma de Madrid (351-400), i la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat de Granada, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de València (501-600). La UOC comparteix classificació amb sis universitats més, que se situen al sisè lloc de la llista: la Universitat del País Basc, la Universitat de Còrdova, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Ramon Llull i la Universitat de Santiago de Compostel·la.

En aquesta edició, la UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada. A escala mundial, comparteix classificació amb l'Open University del Regne Unit.