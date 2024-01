Las personas mayores usan más el teléfono móvil en los países con tarifas más asequibles

Las personas mayores de España y de Israel utilizan más los móviles inteligentes que las de Canadá o Rumanía. La principal razón es que españoles e israelíes pueden acceder a tarifas de internet móvil más asequibles en comparación con otros servicios de telecomunicaciones. Así lo revela un estudio internacional, liderado por tres investigadoras de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que desmiente que hacerse mayor implique usar menos las tecnologías digitales. El estudio parte de una compilación de datos, única en el mundo, elaborada en paralelo en seis países (Austria, Canadá, España, Israel, Países Bajos y Rumanía), que explora los hábitos digitales de 3.125 personas mayores en un periodo de cuatro años. Los resultados obtenidos pueden ayudar a afrontar el denominado edadismo digital , una forma de discriminación social por cuestión de edad.

"Las personas mayores, igual que el resto de grupos de edad, utilizan el móvil para las actividades que dan sentido a su vida diaria: comunicarse, informarse y jugar", explica la profesora de la UOC Mireia Fernández-Ardèvol , investigadora del grupo CNSC del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y autora principal del estudio. "Si bien el contexto de cada persona condiciona sus prácticas digitales, la estructura de precios del mercado de las telecomunicaciones desempeña un papel muy importante en la forma en que las personas mayores utilizan el móvil", remarca.

Bajo el título "Set in Stone? Mobile Practices Evolution in Later Life" , la investigación se ha publicado hace poco en la revista científica Media and Communication y forma parte de un amplio estudio , pionero en el mundo, que analiza si la población mayor de sesenta años está cambiando los medios tradicionales de comunicación por medios más innovadores del espectro digital. Nunca hasta ahora se había realizado un seguimiento a tantas personas de estas edades, en seis países diferentes y en un periodo tan extenso. En concreto, los datos proceden de encuestas llevadas a cabo en tres oleadas: en 2016, 2018 y 2020.