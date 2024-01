La gent gran fa servir més el telèfon mòbil als països amb tarifes més assequibles

La gent gran d'Espanya i d'Israel utilitza més els telèfons intel·ligents que la del Canadà o Romania. La raó principal és que espanyols i israelians poden accedir a tarifes d'internet mòbil més assequibles en comparació amb altres serveis de telecomunicacions. Així ho revela un estudi internacional, liderat per tres investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que desmenteix que fer-se gran impliqui fer servir menys les tecnologies digitals. L'estudi parteix d'un recull de dades, únic al món, elaborat paral·lelament en sis països (Àustria, Canadà, Espanya, Israel, Països Baixos i Romania), que explora els hàbits digitals de 3.125 persones grans en un període de quatre anys. Els resultats obtinguts poden ajudar a afrontar l'anomenat edatisme digital, una forma de discriminació social per qüestió d'edat.

"La gent gran, igual que la resta de grups d'edat, fa servir el mòbil per a les activitats que donen sentit a la seva vida diària: comunicar-se, informar-se i jugar", explica la professora de la UOC Mireia Fernández-Ardèvol , investigadora del grup CNSC de l'Internet Interdisciplinary Institute ( IN3 ) i autora principal de l'estudi. "Si bé el context de cada persona condiciona les pràctiques digitals, l'estructura de preus del mercat de les telecomunicacions té un paper molt important en la manera com les persones grans utilitzen el mòbil", remarca.

Amb el títol " Set in Stone? Mobile Practices Evolution in Later Life ", la recerca s'ha publicat fa poc a la revista científica Media and Communication i forma part d'un estudi ampli , pioner al món, que analitza si la població major de seixanta anys està canviant els mitjans tradicionals de comunicació per mitjans més innovadors de l'espectre digital. Fins ara no s'havia fet mai un seguiment a tantes persones d'aquestes edats, en sis països diferents i en un període tan extens. En concret, les dades provenen d'enquestes dutes a terme en tres onades: els anys 2016, 2018 i 2020.