Primer premio: un asistente virtual telefónico

En España, una de cada diez personas reconoce problemas de audición. Marta Vázquez es una de ellas: es sorda con implantes cocleares. Un día iba en coche y pensó que, si en ese momento tuviera un accidente, sus implantes podrían salir volando o romperse. Sin ellos no oye nada y, aunque encontrara una cabina SOS o un teléfono móvil, no podría utilizarlos. ¿Qué haría entonces? Y, como ella, ¿qué harían esos otros millones de europeos? "La accesibilidad del teléfono de emergencias es un problema reconocido abiertamente por la Comisión Europea y, de hecho, España ha sido sancionada por no garantizarla. Esa accesibilidad es un derecho", afirma, compartiendo que, en los últimos once años, las cifras de personas con problemas de audición han aumentado un 18 %.

A partir de esa reflexión, Marta se lanzó al diseño de un asistente virtual que facilitase esa llamada e hiciera de intermediario en las conversaciones entre los técnicos de emergencias y las personas sordas, adaptándola a lo que estas necesiten: hablar por escrito, usar la voz o recibir la información en lengua de signos.

Según la premiada, el asistente tiene tres características: "La primera: está diseñado para estar disponible por defecto. La segunda: cuando dices 'hey, Google, llama al 112', ya reconoce cómo interactúas y adapta las respuestas a lo que necesitas y puede responderte con vídeos en lengua de signos (LSE). Tercera: también pueden beneficiarse de ello las personas sin discapacidad, que podrían llamar a ese teléfono sin emitir ningún sonido".

Más allá de esta herramienta, Marta lanza una reflexión de fondo sobre por qué se ha presentado al reto de este galardón: "La tecnología sigue evolucionando sin tenernos en cuenta (a las personas con discapacidad). Somos muchas, somos variadas y tenemos la oportunidad de ser diseñadoras, programadoras…, de liderar esos procesos y poner el foco en el ámbito profesional y universitario sobre un problema que no parece tan urgente a nadie".