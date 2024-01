Primer premi: un assistent virtual telefònic

A Espanya, una de cada deu persones reconeix problemes d'audició. Marta Vázquez n'és una: és sorda amb implants coclears. Un dia anava amb cotxe i va pensar que, si en aquell moment tenia un accident, els seus implants podrien sortir volant o trencar-se. Sense ells no hi sent gens i, encara que trobés una cabina SOS o un telèfon mòbil, no els podria utilitzar. Què faria llavors? I, com ella, què farien aquells altres milions d'europeus? "L'accessibilitat del telèfon d'emergències és un problema reconegut obertament per la Comissió Europea i, de fet, Espanya ha estat sancionada per no garantir-la. Aquesta accessibilitat és un dret", afirma, compartint que, en els últims onze anys, les xifres de persones amb problemes d'audició han augmentat un 18 %.

A partir d'aquesta reflexió, la Marta es va llançar al disseny d'un assistent virtual que facilités aquesta trucada i fes d'intermediari en les converses entre els tècnics d'emergències i les persones sordes, adaptant-la al que aquestes necessitin: parlar per escrit, fer servir la veu o rebre la informació en llengua de signes.

Segons la premiada, l'assistent té tres característiques: "La primera: està dissenyat per estar disponible per defecte. La segona: quan dius 'hey, Google, truca al 112', ja reconeix com interactues i adapta les respostes al que necessites i et pot respondre amb vídeos en llengua de signes (LSE). Tercera: també se'n poden beneficiar les persones sense discapacitat, que podrien trucar a aquest telèfon sense emetre cap so."

Més enllà d'aquesta eina, la Marta llança una reflexió de fons sobre per què s'ha presentat al repte d'aquest guardó: "La tecnologia continua evolucionant sense tenir-nos en compte (a les persones amb discapacitat). Som moltes, som variades i tenim l'oportunitat de ser dissenyadores, programadores…, de liderar aquests processos i posar el focus en l'àmbit professional i universitari sobre un problema que no sembla tan urgent a ningú."