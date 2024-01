"Desviste a cualquiera con nuestro servicio gratuito", reza el mensaje de bienvenida de una página web para crear deepfakes pornográficos. No se tiene que ser un experto para encontrar estas webs ni tampoco para usarlas, solo hace falta subir una foto de cuerpo entero y esperar menos de un minuto para obtener el resultado esperado. . Para hacer un vídeo porno deepfake de 60 segundos, hacen falta menos de 25 minutos y cuesta 0€ (si es gratuita, también las hay de pago) usando solo una imagen del rostro de alguien, según datos del informe State of deepfakes 2023 de Home Security Heroes. No es nuevo, los primeros deepfakes empezaron con mujeres famosas: los rostros de Jennifer Lawrence o Scarlett Johansson eran recortados e incrustados en escenas pornográficas que después eran colgadas en páginas para adultos, tanto en vídeo como en imágenes. "La creación de imágenes sexuales creadas por inteligencia artificial, o deepfakes sexuales, no se contempla, aún, como un delito específico en el Código Penal. Ahora bien, atendiendo a la idea de la violencia de género como toda aquella violencia que en su extensión se ejerce contra las mujeres, la creación de este tipo de imágenes no deja de ser una herramienta y una forma de violencia más contra estas", explica Rocío Pina, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación y del grado de Criminología de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) . "Se desinforma, se manipula y se destruye la reputación de la víctima de la misma manera que lo hace el revenge porn (porno de venganza) o la sextorsión", añade.

De acuerdo con el estudio antes mencionado , entre 2022 y 2023, la cantidad de pornografía deepfake creada aumentó un 464%, pasando de 3725 vídeos en 2022 a 21.019 en 2023, un patrón alarmante según los propios investigadores del informe. "Estas aplicaciones se fundamentan en sistemas de inteligencia artificial generativos, en este caso imágenes: crean un algoritmo que se ha entrenado con muchísimas imágenes y que se ha combinado con una aplicación web o una aplicación móvil, en la que la aportación de entrada es una imagen y la de salida otra imagen, pero se le aplica una transformación, que en este caso es un desnudo", explica Josep Curto, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC .

Este fenómeno vulnera 2 grandes derechos: la protección de datos o privacidad, y también la intimidad, honor y propia imagen. “Se vulnera la normativa de protección de datos porque existe una difusión de información que, aunque sea esencialmente falsa, se utilizan datos personales reales, como el rostro de una persona o a veces incluso la voz, y esto conlleva frecuentemente un tratamiento de datos personales sin consentimiento del afectado. Además, la vulneración de la normativa también se ocasiona en el momento de compartir o difundir estas creaciones con IA a terceras personas, y a veces incluso a través de redes sociales en abierto, también sin el consentimiento del afectado. Por tanto, la norma obliga a recabar el permiso del interesado no sólo para la creación de estas imágenes sino también para su posterior difusión a un alto número de personas o en redes sociales”, detalla Eduard Blasi, profesor colaborador de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC y experto en derecho a la privacidad.

Además, es importante destacar la naturaleza de esta información y el impacto sobre los sujetos afectados. En particular, añade el experto “estas imagenes conllevan a menudo un tratamiento de datos sensibles, ya que la información se encuentra relacionada con la vida íntima o sexual de una persona y, en función de la imagen generada mediante esta tecnología, se puede ocasionar también una lesión al derecho al honor, intimidad y/o propia imágen de la persona”.