Artículo de referencia:

Duarte-Díaz, A.; Perestelo-Pérez, L.; Gelabert, E.; Robles, N.; Pérez-Navarro, A.; Vidal-Alaball, J.; Solà-Morales, O.; Sales Masnou, A., Carrion. C. (2023): Efficacy, Safety, and Evaluation Criteria of mHealth Interventions for Depression: Systematic Review. JMIR Ment Health;10:e46877; doi: 10.2196/46877

Este proyecto de investigación con participación de la UOC ha recibido financiación del Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Ciencia e Innovación) y favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS), 3 salud y bienestar.

