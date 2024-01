Com més greu és la depressió, més ús

A banda de l'eficàcia per reduir els símptomes depressius, amb les intervencions híbrides aconseguint millors resultats que les purament tecnològiques, un dels patrons observats és que els usuaris prefereixen les aplicacions senzilles i fàcils per sobre de les que ofereixen moltes possibilitats i opcions però que no són tan entenedores. A més, també s'ha vist que, com més alt és el grau de depressió, més tendència hi ha a fer-les servir. En canvi, no s'han observat diferències significatives pel que fa a l'edat o el gènere.

"Tot plegat ens indica la necessitat d'enfocaments personalitzats que tinguin en compte les diferències, les preferències i les necessitats individuals. I, per garantir-ne l'eficàcia, és important prioritzar els principis basats en l'evidència i les eines d'avaluació estandarditzades com les que volem desenvolupar", apunta Andrea Duarte, investigadora de la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC), adscrita al Servei d'Avaluació del Servei Canari de la Salut (SESCS), i qui ha liderat aquesta metaanàlisi.

En la recerca, d'accés obert, també hi han participat Antoni Pérez Navarro, investigador de l'eHealthLab i professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC; Noemí Robles, de l'eHealth Center, i també personal de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Vic, la Universitat Internacional de Catalunya i de l'Institut Català de la Salut.

"En general, les aplicacions per a la depressió tenen un efecte moderat en la reducció dels símptomes, però hi ha molta diversitat en les característiques i els components que tenen. Cap d'ells per si sol es relaciona amb més o menys eficàcia, així que caldria anar més enllà d'intentar fer una aplicació per a tothom i saber quina aplicació i amb quines característiques s'ha de desenvolupar per a les persones amb determinades necessitats", explica Duarte.

La investigadora admet que la introducció de la tecnologia en el tractament de la salut mental "encara és a les beceroles", però a la vegada coincideix amb Carrion que és una via que cal explorar: "Vist l'increment de la demanda i la limitació de recursos, per aconseguir millorar l'efectivitat dels tractaments, però també per a l'eficiència del sistema sanitari, serà imprescindible introduir-hi eines tecnològiques, però cal que siguin bones, validades i que aportin valor."

Un cop enllestit aquest estudi, la recerca en aquest camp continua: ara ja s'està treballant en una tesi doctoral sobre com s'hauria d'introduir la tecnologia a Catalunya en el maneig de la depressió lleu i, a més, hi ha diversos tallers programats amb pacients que pateixen o han patit depressió perquè puguin dir-hi la seva i orientar els investigadors sobre les aportacions que afegeixen més valor a les intervencions.