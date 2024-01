Este martes, la rectora de la UOC, Àngels Fitó, ha advertido al Parlamento de Cataluña de que la universidad está "en riesgo de colapso" debido a su "financiación congelada en un contexto muy exigente en cuanto al coste de los recursos tecnológicos que una universidad como la UOC necesita para estar al día". Fitó ha trasladado este aviso en la comparecencia que ha realizado ante la Comisión de Investigación y Universidades de la cámara catalana, con motivo de su nombramiento. La rectora ha explicado que la subvención pública a la UOC está "congelada desde tiempos inmemoriales", mientras que la actividad de la universidad "se ha ido ampliando" en los últimos años, tal y como se le pidió hace prácticamente una década desde el Gobierno de Cataluña.

Fitó ha retrocedido hasta el año 2014 para recordar que, en aquel momento, la Generalitat pidió a la UOC que afrontara un crecimiento para "dar más cobertura y servicio al conjunto de la ciudadanía". "Desde aquel momento, no hemos dejado de hacerlo. A pesar de que toda la oferta de grados se ajusta a los precios públicos, la subvención representa el 20 % de nuestro presupuesto y no tenemos capacidad económica para poder, entre otras cosas, compensar la pérdida de poder adquisitivo del equipo humano que con su compromiso y esfuerzo lo ha hecho posible". Desde el año 2014, ese poder adquisitivo se ha reducido en un 10 %, y no ha podido compensarse porque la estructura económica de la universidad no lo permite. De todos modos, últimamente sí se ha obtenido una aportación del Gobierno que permitirá incrementar en dos millones de euros los ingresos por subvención del presupuesto de este año y consolidarse para el año que viene. "Esto nos abre la puerta a poder hacer una revisión salarial alrededor del 3 %", ha explicado Fitó.

Riesgo de obsolescencia tecnológica

La rectora también ha avisado de que la UOC se enfrenta a un "riesgo de obsolescencia tecnológica" que puede dificultar su posibilidad de crecimiento. Fitó ha afirmado que, como 'empresa' tecnológica, la UOC debería destinar un 10 % del presupuesto a poder satisfacer "una necesidad creciente", que es actualizar, mejorar y preservar su tecnología. En este sentido, la universidad debe hacer frente a cuestiones relativas a la ciberseguridad, la inteligencia artificial o la infraestructura en la nube, que tienen un impacto "enorme" en el presupuesto. "Con unos 165 millones de euros de presupuesto, solo podemos dedicar 13 millones a tecnología, cifra que es inferior al 10 % y que destinamos, en un 50 %, sencillamente a mantener lo que tenemos en funcionamiento", ha explicado Fitó. "Tenemos poca capacidad de evolucionar o introducir nuevos cambios", ha añadido la nueva rectora de la UOC.

La rectora ha asegurado ante los diferentes grupos parlamentarios de la cámara catalana que si la subvención del año 2014 se hubiera actualizado por precio y actividad, teniendo en cuenta que la universidad ha doblado titulaciones y estudiantado, esta subvención tendría que situarse en 54 millones de euros y no en los 30 y pico actuales. En cuanto a inversiones, debería estar alrededor de 10 millones y actualmente se encuentra en 4,5, que es prácticamente la misma cifra desde su fundación. "Solo la actualización del IPC supondría 5 millones de euros más respecto a la subvención actual", ha añadido Fitó.

Pese a las dificultades, la UOC crece

A pesar de esta situación financiera, la rectora ha explicado que la UOC está satisfecha de la cobertura que se ha logrado y de la puesta en marcha de nuevas titulaciones. Sin embargo, no ha escondido que los riesgos que amenazan la universidad dejan "un margen de maniobra reducido para poder evolucionar" hacia un horizonte deseado, que es el de convertirse en "la mejor universidad en línea del mundo". Fitó ha defendido la UOC como "una estructura de estado", consagrada a la formación "a lo largo de la vida" y que acredita "una trayectoria eficiente", capaz de doblar el número de estudiantes con un gasto corriente y de inversión congelado. Los únicos incrementos de subvención que se han hecho corresponden a la compensación de la reducción de tasas, o bien a incrementos de costes puntuales. La subvención por crédito desplegado (es decir, que se pone a disposición del estudiantado) ha ido cayendo a más de la mitad a lo largo de los años. Sin embargo, con un incremento de personal del 49 %, la UOC ha multiplicado por tres la captación de proyectos de investigación (9 millones en 2023) y ha multiplicado por dos su capacidad de docencia. Por este motivo, la prioridad es garantizar el poder adquisitivo de las personas que lo han hecho posible.

Fitó ha recordado que la UOC es una universidad con vocación de cumplir el mandato público de "dar acceso a la educación superior de calidad" a colectivos que de otra forma "habrían quedado fuera" de estas enseñanzas. "Tenemos muy presente que la UOC es una universidad creada por el Gobierno, con un mandato público que quiere preservarse, aprobada por unanimidad del Parlamento de Cataluña como fundación de derecho privado para poder tener un funcionamiento ágil que se adapte a la demanda puntual en cada momento", ha destacado Fitó. Con 87.150 estudiantes, Fitó ha defendido que la UOC, que ha sido la primera en obtener la acreditación institucional de calidad por parte de la AQU, es una institución "sistémica" e "inclusiva", y ha destacado que es la universidad que más estudiantes tiene en Cataluña y la segunda del Estado. "La UOC es un experimento exitoso de nuestro país con una tasa de abandono más propia de una universidad presencial que de una institución en línea: los estudiantes que empiezan en la UOC finalizan sus estudios", ha destacado la rectora. El 36 % de los estudiantes provienen de ciclos formativos de grado superior o de las pruebas para mayores de 25 o 45 años. Por este motivo, la rectora ha afirmado que la UOC es "un dispositivo de segunda oportunidad" para "perfiles de trayectoria más compleja y, en muchas ocasiones, de origen social inferior".

Investigación, cooperación y retos de futuro

La rectora también ha puesto de relieve los resultados de investigación de la universidad y su nivel de producción científica, equiparable a cualquier otra universidad del sistema público catalán. "Hacemos un esfuerzo muy evidente para avanzar en esta investigación de frontera, que vincula la tecnología con los distintos ámbitos de la actividad humana", ha recalcado Fitó. También ha remarcado el carácter global de la universidad, puesto que contribuye a la internacionalización de Cataluña y hace que personas que viven en el extranjero puedan seguir sus estudios de educación superior. Al mismo tiempo, ha resaltado que la UOC facilita la democratización de la educación superior y que hace una tarea de cooperación en América Latina para prestigiar la educación en línea, con el objetivo de que tenga "el efecto positivo que ha tenido en Cataluña".

Ante la comisión parlamentaria, la rectora también ha compartido los diez retos que la UOC tiene planteados para proyectarse hacia el futuro y convertirse en una referencia mundial en educación en línea, teniendo en cuenta que no solamente aspira a atender a las nuevas generaciones de estudiantes, sino que también piensa en la recalificación del conjunto de la clase trabajadora teniendo presente el concepto de "formación a lo largo de la vida". "La tecnología puede permitirnos dar soluciones personalizadas para el estudiantado, que debe hacer una elección de futuro", ha manifestado.