Al contrario de lo que se podría suponer, el número de quejas sobre discursos racistas y LGTBI-fóbicos en los medios de comunicación que se han gestionado en los últimos diez años es muy bajo, si tenemos en cuenta el número de expedientes abiertos desde 2014 y hasta el primer trimestre de 2024. Son un total de 25, de las cuales 10 corresponden al Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) y 15 al Consejo de la Información de Cataluña (CIC). El CIC ha recibido mayoritariamente quejas relacionadas con contenidos racistas, con un total de 14 denuncias, y solo una sobre contenidos LGTBI-fóbicos. Este desequilibrio se debe principalmente a un pico de denuncias en 2019 sobre la cobertura mediática de los menores extranjeros no acompañados (MENA).

Otro dato importante es que ninguna de estas quejas ha tenido como resultado la imposición de una sanción a los medios por parte del organismo competente. Una vez analizadas las argumentaciones jurídicas del CAC en los casos de las quejas susceptibles de generar sanción, y tras constatar que no se utilizan todos los recursos jurídicos existentes, se puede deducir que el hecho de que no haya sanciones no se explica únicamente por la posible naturaleza improcedente de la queja, sino también por las deficiencias en la resolución jurídica del caso.



Estas son las principales conclusiones del estudio Els drets dels col·lectius i persones afectades per discursos d'odi racistes i LGTBI-fòbics difosos a través dels mitjans de comunicació, elaborado por Josep Granados Lladós, Vicent Canet Martínez y Anna Clua Infante, investigadora del grupo de investigación Transformación Social y Comunicación (SOTRAC), de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).