Incapto, la revolución de un sector tradicional como el café

Fundada justo antes de la pandemia, Incapto nació con el objetivo de transformar la tradicional industria del café. Su inspiración proviene de la voluntad de resolver un gran problema: los residuos generados por las cápsulas de café. "Analizando el sector, determinamos que podíamos crear, tanto para empresas como particulares, una experiencia de consumo de café que fuera mejor en todos los sentidos: desde la calidad, el coste y la sostenibilidad", comenta Joaquim Mach, el responsable del proyecto en la empresa.



Con una integración total del proceso industrial, que alcanza desde las máquinas hasta la adquisición de la materia prima, torrefacción y envío de café de especialidad, Incapto ha eliminado intermediarios para ofrecer precios más competitivos y prácticas sostenibles: "hacemos una utilización intensiva de tecnología en toda la cadena de valor, tanto al tener las máquinas conectadas (Internet de las cosas), como al automatizar todos los procesos que nos permite hacer un modelo directo al consumidor", puntualiza Mach. Un buen ejemplo de ello es su plataforma de suscripción innovadora y el software inteligente de sus cafeteras conectadas, que han cautivado a más de 20.000 clientes particulares y 2.000 empresas.

Gracias a una financiación de cerca de 10 millones de euros conseguidos en varias rondas de inversión, la empresa dispone de un equipo de 30 trabajadores y tiene fuertes planes de expansión internacional. Actualmente, están creciendo de manera directa en países vecinos como Francia, Italia y Portugal, y avanzando en la internacionalización a través de la distribución y la representación en otros mercados. Además, pretende adaptar el proyecto empresarial a cada país, con diferentes modelos de negocio en función de la madurez del sector y el consumo de café en cada país.

Si bien Incapto se ha establecido como líder en el sector en menos de tres años, hay que poner de manifiesto que liderando el proyecto empresarial hay un grupo de emprendedores de segunda y tercera generación con experiencias previas en la creación y gestión de empresas. Además, también son inversores y asesores de otros proyectos, según nos explica Mach: "partiendo de la base de un equipo emprendedor muy potente, rodeado de varios inversores que a la vez son empresarios, decidimos rebelarnos contra la tesis de que al cabo de tres años han cerrado 9 de cada 10 start-ups ".

Después de un inicio muy complejo, al nacer justo una semana antes del estallido de la pandemia el 2020, el equipo de Incapto constató que la idea de negocio pudo seguir adelante gracias a la experiencia previa en otras iniciativas empresariales. Este saber hacer fue fundamental para evitar errores, así como para determinar dónde había que invertir cada esfuerzo y recurso de la empresa. A menudo las dificultades se pueden convertir en oportunidades; este es el caso de Incapto, y cómo de las lecciones aprendidas nace la semilla del proyecto de doctorado industrial en marcha.

Así pues, conscientes de la importancia de la planificación y la experiencia en el éxito empresarial, Incapto y la UOC inician la colaboración con el proyecto de investigación estratégica y aplicada Estudio y análisis de los factores claves de éxito de emprendimiento en estadios early stage: cocreación de un simulador de análisis de start-up . El proyecto pretende crear un simulador que ayude al ecosistema de start-ups a incrementar sus posibilidades de supervivencia. Esta herramienta busca informar a los emprendedores sobre cuáles son los errores que hay que evitar y las decisiones acertadas que hay que tomar, y hacerlo apoyándose en la experiencia acumulada de un número significativo de casos multidisciplinares de empresas que se han puesto en marcha con éxito y que sirven para la generación de la metodología.

Así pues, el proyecto se centra a desarrollar un modelo matemático y un simulador que asistan a los emprendedores en la evaluación de los riesgos y debilidades potenciales en la ejecución de sus proyectos.

De entrada, analizando los factores que influyen en la supervivencia y el éxito de las start-ups mediante análisis cuantitativos y cualitativos para, finalmente, mejorar la toma de decisiones en las etapas iniciales y aumentar las probabilidades de éxito.

Según los responsables del proyecto, el ecosistema de start-ups necesita incorporar sistemas de análisis nuevos para entender el potencial de supervivencia y crecimiento de estas empresas emergentes, que se mueven en contextos de alta ambigüedad y complejidad. Esta necesidad es uno de los pilares que impulsa el desarrollo del simulador en el cual trabaja el doctorando industrial Francesc Font, que pretende ofrecer herramientas que ayuden a navegar estos entornos inciertos y a tomar decisiones más informadas: "para hacerlo hemos desarrollado una metodología mixta basada en el análisis cuantitativo de los factores de supervivencia y de éxito de las start-ups, combinado con estudios de tipo cualitativo, basados en conversaciones con emprendedores e inversores de éxito".

Así pues, para desarrollar la herramienta, el proyecto aplica tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático para abordar las incertidumbres que afrontan emprendedores e inversores. En cuanto a la metodología, esta incluye el análisis de cuarenta casos del ecosistema start-up, la mayoría de Barcelona. El marco de trabajo divide los casos en cuatro grupos, empezando por diez casos de éxito como empresas adquiridas por empresas más grandes o que son rentables y siguen operando. En segundo lugar, diez casos más de empresas en las primeras etapas de desarrollo, seguidas otros diez casos de inversores de capital riesgo y en el ámbito tecnológico.

Finalmente, se han analizado diez casos de empresas emergentes que han cerrado. Esto ha permitido identificar los factores que pueden conducir al fracaso, y, por lo tanto, evitarlos en el futuro. Paralelamente, se han llevado a cabo conversaciones con emprendedores e inversores de éxito para obtener perspectivas cualitativas, todo esto con datos anonimizados para elaborar un marco equilibrado que destaque factores de éxito y lecciones aprendidas de los fracasos.

Basado en la experiencia de Incapto, Mach da un consejo clave para los emprendedores: que se concentren en asegurarse que su producto o servicio realmente satisface una necesidad del mercado desde el principio. Es esencial validar que los clientes necesitan y están dispuestos a comprar lo que ofreces antes de hacer crecer el negocio. Muchos emprendedores dedican demasiados esfuerzos a otros aspectos que no son relevantes si antes no han confirmado esta ensambladura: "no se puede empezar a escalar (en equipo, en financiación o inversión, mercados, etc.) si antes no se ha detectado, efectivamente, que el mercado acepta y tiene disposición para invertir en tu producto o servicio".

Impacto del proyecto en Incapto y en el ecosistema emprendedor

El proyecto de investigación estratégica con la UOC tiene un impacto tangible en la sostenibilidad y el crecimiento de Incapto. La empresa aplica los conocimientos obtenidos para tomar decisiones más eficientes y adaptar sus estrategias a las diferentes etapas de su desarrollo, desde la fase inicial hasta la escalada: "las decisiones se toman de una forma mucho más contrastada y basadas en información relevante en función del momento de la empresa", explica Mach. Del mismo modo, el estudio de los principales factores de fracaso o éxito en el ecosistema, así como el análisis de megatendencias y factores externos, ha permitido a Incapto evitar errores comunes y optimizar sus recursos para mejorar su capacidad para competir en un mercado altamente dinámico.



Además, el proyecto pretende revolucionar el ecosistema emprendedor ofreciendo una herramienta innovadora basada en inteligencia artificial que ayude a fomentar la eficiencia en la escalabilidad de nuevas start-ups. Para hacerlo, la herramienta quiere proporcionar a los emprendedores e inversores una comprensión más profunda de los factores que influyen en el éxito de las empresas emergentes: "con este proyecto esperamos contribuir a la reducción de la mortalidad de las start-ups o a que puedan escalar de forma más eficiente y en menos tiempo, a través de la mejor toma de decisiones", comenta Enric Serradell —profesor e investigador del grupo Management & eLearning (MeL) de los Estudios de Economía y Empresa—, el director académico del proyecto junto con Pablo Lara –profesor e investigador del Grupo de investigación en Aprendizajes, Medios y Entretenimiento (GAME) de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación–. Esto fomenta un ecosistema emprendedor más robusto y dinámico, en el que las nuevas empresas tienen más posibilidades de crecer de manera sostenible y escalable. La difusión de esta herramienta puede generar un efecto multiplicador, beneficiar a un gran número de proyectos e impulsar la innovación en varios sectores.

Desde el punto de vista académico, el proyecto enriquece el conocimiento teórico y práctico en el ámbito del emprendimiento y la gestión empresarial. Proporciona un marco metodológico que puede ser utilizado en futuras investigaciones y en la formación de estudiantes en disciplinas como la administración de empresas, la innovación y el análisis de datos. Además, ejemplifica una colaboración efectiva entre la UOC y la empresa, puesto que promueve la transferencia de conocimiento y tecnología. Este tipo de sinergias son fundamentales para el desarrollo de soluciones que tengan un impacto real en el mundo empresarial y social.

En última instancia, y en un nivel más amplio, el proyecto tiene el potencial de beneficiar a la sociedad fomentando la creación de empresas más sostenibles y exitosas, que generen ocupación y valor económico. En el caso de Incapto, su propuesta de valor incluye la reducción de residuos generados por las cápsulas de café y la promoción de prácticas más sostenibles en el consumo de esta bebida. Así, el proyecto no solo impulsa el desarrollo económico, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental. Además, al mejorar las posibilidades de éxito de las start-ups, se enriquece el tejido empresarial y se estimula la innovación y la competitividad en el ámbito local y global.

Colaboración continuada con la UOC

Para concluir, Incapto quiere continuar su colaboración con la UOC a través del grupo Open Future Lab —iniciativa en la cual también participa Jordi Sánchez Navarro, director de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación e investigador principal de GAME— trabajando en modelos de futurización mediante el análisis de megatendencias y el design thinking. Esta sinergia entre la empresa y esta universidad refuerza el compromiso de ambas entidades con la innovación y el desarrollo sostenible.

Una colaboración que representa un paso significativo en la mejora del ecosistema emprendedor en Cataluña, mediante la combinación de experiencia práctica y conocimiento académico. Es así como el equipo del proyecto está creando herramientas que no solo beneficiarán a Incapto, sino a todo un conjunto de nuevas empresas que buscan hacerse un lugar en mercados altamente competitivos.

El Plan de Doctorados Industriales es una iniciativa pública de la Generalitat de Cataluña, impulsada a finales de 2012, en colaboración con el sistema universitario y de investigación catalán, estrechamente relacionada con la formación doctoral, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de proyectos de I+D+i en colaboración con el entorno socioeconómico – empresas e instituciones.