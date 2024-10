Incapto, la revolució d’un sector tradicional com el cafè

Fundada just abans de la pandèmia, Incapto va néixer amb l’objectiu de transformar la tradicional indústria del cafè. La seva inspiració prové de la voluntat de resoldre un gran problema: els residus generats per les càpsules de cafè: “analitzant el sector, vam determinar que podíem crear, tant per empreses com a particulars, una experiència de consum de cafè que fos millor en tots els sentits: des de la qualitat, el cost i la sostenibilitat”, comenta Joaquim Mach, el responsable del projecte a l’empresa.



Amb una integració total del procés industrial, que abasta des de les màquines fins a l’adquisició de la matèria primera, torrefacció i enviament de cafè d’especialitat, Incapto ha eliminat intermediaris, oferint preus més competitius i pràctiques sostenibles: “fem una utilització intensiva de tecnologia a tota la cadena de valor, tant en tenir les màquines connectades (Internet de les coses), com a automatitzar tots els processos que ens permet fer un model directe al consumidor”, puntualitza Mach. N’és un bon exemple la seva plataforma de subscripció innovadora i el programari intel·ligent de les seves cafeteres connectades, que han captivat més de 20.000 clients particulars i 2.000 empreses.

Gràcies a un finançament de prop de 10 milions d’euros aconseguits en diverses rondes d’inversió, l’empresa disposa d’un equip de 30 treballadors i té forts plans d’expansió internacional. Actualment, estan creixent de manera directa en països veïns com França, Itàlia i Portugal, i avançant en la internacionalització a través de distribució i representació en altres mercats. A més, pretén adaptar el projecte empresarial a cada país, amb diferents models de negoci en funció de la maduresa del sector, i el consum de cafè a cada país.

Si bé Incapto, en menys de tres anys s’ha establert com a líder en el sector, cal posar de manifest que liderant el projecte empresarial hi ha un grup d’emprenedors de segona i tercera generació amb experiències prèvies en la creació i gestió d’empreses. A més, també són inversors i advisors d’altres projectes segons ens explica Mach: “partint de la base d’un equip emprenedor molt potent, rodejat de diversos inversors que alhora són empresaris, vam decidir rebel·lar-nos contra la tesi que al cap de tres anys han tancat 9 de cada 10 startups ”.

Després d’un inici molt complex, en néixer just una setmana abans de l’esclat de la pandèmia el 2020, l’equip d’Incapto va constatar que la idea de negoci va poder continuar endavant gràcies a l’experiència prèvia en altres iniciatives empresarials. Aquest know how va ser fonamental per evitar errors, així com per determinar on invertir cada esforç i recurs de l’empresa. Sovint les dificultats es poden convertir en oportunitats; aquest és el cas d’Incapto, i com de les lliçons apreses neix la llavor del projecte de doctorat industrial en marxa.

Així doncs, conscients de la importància de la planificació i l’experiència en l’èxit empresarial, Incapto i la UOC inicien la col·laboració amb el projecte de recerca estratègica i aplicada Estudi i anàlisi dels factors claus d’èxit d’emprenedoria en estadis early stage: cocreació d’un simulador d’anàlisi de startup. El projecte pretén crear un simulador que ajudi l’ecosistema de startups a incrementar les seves possibilitats de supervivència. Aquesta eina busca informar els emprenedors sobre quins són els errors a evitar i les decisions encertades a prendre, recolzant-se en l’experiència acumulada d’un nombre significatiu de casos multidisciplinaris d’empreses que s’han posat en marxa amb èxit i que serveixen per a la generació de la metodologia.

Així doncs, el projecte se centra a desenvolupar un model matemàtic i un simulador que assisteixin els emprenedors en l’avaluació dels riscos i debilitats potencials en l’execució dels seus projectes.

D’entrada, analitzant els factors que influeixen en la supervivència i l’èxit de les startups mitjançant anàlisis quantitatives i qualitatives per, finalment, millorar la presa de decisions en les etapes inicials i augmentar les probabilitats d’èxit.

Segons els responsables del projecte, l’ecosistema de startups necessita incorporar nous sistemes d’anàlisi per entendre el potencial de supervivència i creixement d’aquestes empreses emergents, que es mouen en contextos d’alta ambigüitat i complexitat. Aquesta necessitat és un dels pilars que impulsa el desenvolupament del simulador en el qual treballa el doctorand industrial Francesc Font, que pretén oferir eines que ajudin a navegar aquests entorns incerts i a prendre decisions més informades: “per fer-ho hem desenvolupat una metodologia mixta basada en l’anàlisi quantitativa dels factors de supervivència i d’èxit de les startups, combinat amb estudis de tipus qualitatiu, basat en converses amb emprenedors i inversors d’èxit”.

Així doncs, per tal de desenvolupar l’eina, el projecte aplica tecnologies d’intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic abordant les incerteses que afronten emprenedors i inversors. Pel que fa a la metodologia, aquesta inclou l’anàlisi de quaranta casos de l’ecosistema startup, la majoria de Barcelona. El marc de treball divideix els casos en quatre grups començant per deu casos d’èxit com empreses adquirides per empreses més grans o que són rendibles i continuen operant. En segon lloc, deu casos més d’empreses en les primeres etapes de desenvolupament, seguides d’altres deu casos d’inversors de capital risc i en l’àmbit tecnològic.

Finalment, s’han analitzat deu casos d’empreses emergents que han tancat, permeten identificar els factors que poden conduir al fracàs, i per tant evitar-los en el futur. De manera paral·lela, s’han portat a terme converses amb emprenedors i inversors d’èxit per obtenir perspectives qualitatives, tot això amb dades anonimitzades per elaborar un marc equilibrat que destaqui factors d’èxit i lliçons apreses dels fracassos.

Basat en l’experiència d’Incapto, Mach dona un consell clau per als emprenedors: que es concentrin a assegurar-se que el seu producte o servei realment satisfà una necessitat del mercat des del principi. És essencial validar que els clients necessiten i estan disposats a comprar el que ofereixes abans de fer créixer el negoci. Molts emprenedors dediquen massa esforços a altres aspectes que no són rellevants si abans no han confirmat aquest encaix: “no es pot començar a escalar (en equip, en finançament o inversió, mercats, etc.) si abans no s’ha detectat, efectivament, que el mercat accepta i té disposició a invertir en el teu producte o servei”.

Impacte del projecte a Incapto i a l'ecosistema emprenedor

El projecte de recerca estratègica amb la UOC té un impacte tangible en la sostenibilitat i creixement d’Incapto. L’empresa aplica els coneixements obtinguts per prendre decisions més eficients, adaptant les seves estratègies a les diferents etapes del seu desenvolupament, des de la fase inicial fins a l’escalada: “les decisions es prenen d’una manera molt més contrastada i basades en informació rellevant en funció del moment de l’empresa”, explica Mach. De la mateixa manera, l’estudi dels principals factors de fracàs o èxit en l’ecosistema, així com l’anàlisi de megatendències i factors externs, ha permès a Incapto evitar errors comuns i optimitzar els seus recursos, millorant la seva capacitat per competir en un mercat altament dinàmic.



A més, el projecte pretén revolucionar l’ecosistema emprenedor oferint una eina innovadora basada en intel·ligència artificial que ajudi a fomentar l’eficiència en l’escalabilitat de noves startups. Per fer-ho, l’eina vol proporcionar als emprenedors i inversors una comprensió més profunda dels factors que influeixen en l’èxit de les empreses emergents: “amb aquest projecte esperem contribuir a la reducció de la mortalitat de les startups o a què puguin escalar de manera més eficient i en menys temps, a través de la millor presa de decisions”, comenta Enric Serradell –professor i investigador del grup Management & eLearning (MeL) dels Estudis d’Economia i Empresa–, el director acadèmic del projecte juntament amb Pablo Lara –professor i investigador del Grup de recerca en Aprenentatges, Mitjans i Entreteniment (GAME) dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació–. Això fomenta un ecosistema emprenedor més robust i dinàmic, on les noves empreses tenen més possibilitats de créixer de manera sostenible i escalable. La difusió d’aquesta eina pot generar un efecte multiplicador, beneficiant un gran nombre de projectes i impulsant la innovació en diversos sectors.

Des del punt de vista acadèmic, el projecte enriqueix el coneixement teòric i pràctic en l’àmbit de l’emprenedoria i la gestió empresarial. Proporciona un marc metodològic que pot ser utilitzat en futures investigacions i en la formació d’estudiants en disciplines com l’administració d’empreses, la innovació i l’anàlisi de dades. A més, exemplifica una col·laboració efectiva entre universitat i empresa, promovent la transferència de coneixement i tecnologia. Aquest tipus de sinergies són fonamentals per al desenvolupament de solucions que tinguin un impacte real en el món empresarial i social.

En última instància, i en un nivell més ampli, el projecte té el potencial de beneficiar la societat fomentant la creació d’empreses més sostenibles i exitoses, que generin ocupació i valor econòmic. En el cas d’Incapto, la seva proposta de valor inclou la reducció de residus generats per les càpsules de cafè i la promoció de pràctiques més sostenibles en el consum d’aquesta beguda. Així, el projecte no només impulsa el desenvolupament econòmic, sinó que també contribueix a la sostenibilitat ambiental. A més, en millorar les possibilitats d’èxit de les startups, s’enriqueix el teixit empresarial i s’estimula la innovació i la competitivitat en l’àmbit local i global.

Col·laboració continuada amb la UOC

Per concloure, Incapto vol continuar la seva col·laboració amb la UOC a través del grup Open Future Lab –iniciativa en la qual també participa Jordi Sánchez Navarro, director dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació i investigador del Grup de recerca en Aprenentatges, Mitjans i Entreteniment (GAME)– treballant en models de futurització mitjançant l’anàlisi de megatendències i el design thinking. Aquesta sinergia entre empresa i universitat reforça el compromís d’ambdues entitats amb la innovació i el desenvolupament sostenible.

Una col·laboració que representa un pas significatiu en la millora de l’ecosistema emprenedor a Catalunya, mitjançant la combinació d’experiència pràctica i coneixement acadèmic. És així com l’equip del projecte està creant eines que no només beneficiaran a Incapto, sinó a tot un conjunt de noves empreses que busquen fer-se un lloc en mercats altament competitius.

El Pla de Doctorats Industrials és una iniciativa pública de la Generalitat de Catalunya, impulsada a finals del 2012, en col·laboració amb el sistema universitari i de recerca català, estretament relacionada amb la formació doctoral, la transferència de coneixement i el desenvolupament de projectes d’R+D+I en col·laboració amb l’entorn socioeconòmic – empreses i institucions.