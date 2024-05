Des de fa més d'un lustre, investigadors de la Universitat Politècnica de València (UPV) i de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) dediquen els seus esforços a desenvolupar metodologies innovadores per orientar i facilitar els canvis estratègics en les organitzacions arreu del món. En aquest context, l'equip de la UPV i la UOC acaba de constituir l'associació Open Future Lab, una entitat sense ànim de lucre des de la qual estan impulsant la Xarxa Iberoamericana de Futurització de l'Educació Superior.

Aquesta associació, fundada i dirigida per Antonia Ferrer Sapena, Enrique Sánchez Pérez, Fernanda Peset, Pedro Fernández de Córdoba (de la UPV) i Pablo Lara-Navarra (de la UOC), amb la col·laboració d’Enric Serradell i Jordi Sánchez-Navarro (també de la UOC), ja té els seus primers ambaixadors en diferents països llatinoamericans: Carlos Fosca (Perú), Víctor Castaño (Mèxic) i Camilo Delgado (Colòmbia).

Open Future Lab aglutina un equip multidisciplinari que aposta per entendre el futur més enllà de les prediccions convencionals i integra eines matemàtiques sofisticades en l'anàlisi automatitzada d'enormes quantitats d'informació. La iniciativa aprofita tot el potencial de la intel·ligència artificial per guiar decisions informades en una àmplia gamma de sectors, que inclouen, a més de l'educació, l'oci, la gastronomia, el sector farmacèutic o el comerç al detall.



Per fer-ho, l'equip de recerca d'Open Future Lab ha desenvolupat mètodes de pronòstic de tendències futures que utilitzen l'anàlisi conceptual, matemàtiques difuses i tècniques d'aprenentatge automàtic. "Aquestes eines permeten examinar enormes quantitats d'informació disponible a Internet. El nostre objectiu és ajudar a prendre decisions informades en qualsevol camp de l'activitat humana. En definitiva, es tracta d'un mètode basat en dades i en informació textual que combina anàlisis qualitatives i quantitatives i que utilitza intel·ligència artificial per traçar estratègies òptimes en entorns dinàmics i complexos, com aquells als quals s'enfronten les organitzacions actualment", destaca Pedro Fernández de Córdoba.

Diàlegs Futurs Singulars

Aquestes eines d'anàlisi d'escenaris futurs s'estan donant a conèixer els últims anys a través de la sèrie de seminaris Diàlegs Futurs Singulars. La primera edició, que va tenir lloc a Barcelona, va comptar amb la presència del professor Galileo Violini, acadèmic amb una dilatada trajectòria en política científica a Llatinoamèrica, reconegut amb guardons com el John Wheatley, el Joseph A. Burton Forum Award de l'American Physical Society o l'Spirit of Abdus Salam.

Aquests diàlegs es van centrar en les perspectives de l'educació superior a Llatinoamèrica. De fet, Open Future Lab ha iniciat projectes de futurització en diferents institucions acadèmiques de la regió. En particular, es manté una col·laboració amb la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú (PUCP), l'Escola de Postgrau de la qual està buscant oportunitats de futur amb la metodologia d'Open Future Lab. Aquesta col·laboració inclou la cocreació d'estratègies de futur amb directius, gestors, professors i estudiants vinculats a la institució andina.

La segona edició, que va tenir lloc a València el març de 2024, va incloure un taller de futurització per a representants del hub d'innovació del Govern de l'estat mexicà de Nayarit, que està interessat a canviar la seva matriu econòmica per distingir-se d'altres models turístics.

Pròxims objectius

"De cara als pròxims mesos, els nostres objectius són continuar amb el projecte de futurització per a l'educació de postgrau i durant tota la vida (lifelong learning) que s'està desenvolupant a la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú, ampliar-lo a altres universitats de la regió, consolidar la xarxa d'universitats que s'han unit a aquesta iniciativa i celebrar el congrés inaugural de l'esmentada xarxa. Així mateix, volem impulsar el projecte en altres àmbits a més de l'educació; per fer-ho, estem estrenyent relacions amb el Govern de Nayarit", conclou Antonia Ferrer.

Aquesta iniciativa afavoreix els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), concretament el número 4, sobre educació de qualitat.