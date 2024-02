¿La salud mental puede beneficiarse de las terapias sanitarias basadas en la naturaleza? Un nuevo proyecto científico liderado desde el ICTA-UAB explorará cómo este tipo de terapias, consistentes en la exposición frecuente a espacios verdes naturales, podrían integrarse en las políticas públicas de promoción de la salud y la naturaleza para mejorar la salud mental de la población y reducir las desigualdades en el abordaje de estas patologías.

Durante los próximos cuatro años, el proyecto GreenME revolucionará la comprensión de la igualdad en salud mental en toda Europa. Para ello contará con 19 socios de países como España, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Polonia, Suecia, Alemania y Bélgica, y una financiación de cerca de 6 millones de euros del programa de investigación e innovación Horizonte Europa de la Unión Europea.

Para dar inicio al proyecto, más de 60 personas integrantes del consorcio se dieron cita recientemente en Barcelona. Comunidad científica, personas proveedoras de terapias y representantes municipales trabajaron juntos para abordar los retos del proyecto.

“Es necesario profundizar en la evidencia de que las terapias basadas en el contacto con la naturaleza benefician a la salud mental y al bienestar, y uno de nuestros principios básicos es capacitar a los diferentes agentes interesados en cómo el contacto con la naturaleza beneficia la salud de las personas (en inglés, green care), y que participen en la configuración de soluciones sanitarias sostenibles”, indica Helen Cole, investigadora del ICTA-UAB y una de las coordinadoras científicas del proyecto GreenME.

"Este proyecto analizará en profundidad la estrecha relación entre los diversos niveles de green care y la equidad en salud mental, haciendo posible que este conocimiento se traduzca en políticas reales y efectivas”, comentó Margarita Triguero-Mas, investigadora de la UOC e ISGlobal y coordinadora científica del proyecto junto a la Dra. Cole.

Se examinará la estrecha interacción entre la salud mental, el green care y la justicia ambiental (incluyendo inequidades socioambientales). Como parte de ello, analizarán la eficacia de las intervenciones de atención sanitaria basada en la naturaleza. Las terapias basadas en la naturaleza van desde la horticultura, los baños de bosque (el japonés shirin-yoku), a cualquier actividad que se realice en contacto con la naturaleza y que esté específicamente diseñada como terapia, para promover el cuidado de una enfermedad o la mejora del bienestar personal. El proyecto también revisará las políticas que en la actualidad promueven la igualdad en la salud mental y la sostenibilidad medioambiental.

Además de las terapias basadas en la naturaleza, las investigadoras reconocen otros dos tipos de green care, como el contacto con la naturaleza en la vida cotidiana (por ejemplo, la existencia de infraestructuras verdes y azules para contemplar y pasear) o la promoción de la salud basada en la naturaleza (la de la interacción activa con el verde, como la jardinería y la conservación).

“Queremos que este proyecto desempeñe un papel fundamental en la configuración de comunidades sanas, justas, resistentes al clima y sostenible”, indica la Dra. Cole. Por ello, el proyecto GreenME quiere actualizar nuestra comprensión de cómo el contacto con la naturaleza beneficia a nuestra salud, garantizar un acceso equitativo a las terapias basadas en la naturaleza y defender la causa de un planeta más sano para todos.

Dirigido por el ICTA-UAB, el consorcio GreenME «Advancing Greencare in Europe: An Integrated Multi-Scalar Approach for the Expansion of Nature-Based Therapies to Improve Mental Health Equity» está integrado por la Universidad de Bolonia (Italia), la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas (Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, Suecia), Instituto de Investigación para el Desarrollo Regional y Urbano (ILS Research, Dortmund, Alemania), Warsaw University of Life Sciences (SGGW, Varsovia, Polonia), Universitat Oberta de Barcelona (UOC, Barcelona), OldContinent (Bruselas, Bélgica), NeuroLandscape Foundation (Varsovia, Polonia), Gesellschaft für Gartenbau und Therapie (GGuT, Hückeswagen, Alemania), Instituto de Psiquiatría y Neurología (IPIN, Varsovia, Polonia), Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute & SHINRIN-YOKU (Estocolmo, Suecia), Eta Beta Cooperativa Sociale (Bolonia, Italia), City of Herne (Herne, Alemania), Asociación Española de Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica (AEHJST, Madrid), Universidad de Kent (Reino Unido), Universidad de Salford (Reino Unido), Social Farms and Gardens (Bristol, Reino Unido), Mind in Bexley and East Kent LTD (Londres, Reino Unido) y Universidad de Salud y Ciencia de Oregon – Universidad Estatal de Prtland (OHSU-PSU, Oregon, EE. UU.).

