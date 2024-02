La salut mental pot beneficiar-se de les teràpies sanitàries basades en la natura? Un nou projecte científic liderat des de l’ICTA-UAB explorarà com aquest tipus de teràpies, consistents en l’exposició freqüent a espais verds naturals, podrien integrar-se a les polítiques públiques de promoció de salut i naturalesa per millorar la salut mental de la població i reduir les desigualtats en l’abordatge d’aquestes patologies.

Durant els propers quatre anys, el projecte GreenME revolucionarà la comprensió de la igualtat en salut mental a tot Europa. Per a fer-ho comptarà amb 19 socis de països com Espanya, Itàlia, el Regne Unit, els Estats Units, Polònia, Suècia, Alemanya i Bèlgica, i un finançament de prop de 6 milions d'euros del programa de recerca i innovació Horizon Europa de la Unió Europea.

Per iniciar el projecte, més de 60 persones integrants del consorci es van donar cita recentment a Barcelona. Comunitat científica, persones proveïdores de teràpies i representants municipals van treballar plegats per abordar els reptes del projecte.

"Cal aprofundir en l'evidència que les teràpies basades en el contacte amb la natura beneficien la salut mental i el benestar, i un dels nostres principis bàsics és capacitar els diferents agents interessats en com el contacte amb la natura beneficia la salut de les persones (en anglès, green care), i que participin en la configuració de solucions sanitàries sostenibles", indica la Dra. Helen Cole, investigadora de l'ICTA-UAB i una de les coordinadores científiques del projecte GreenME.

"Aquest projecte analitzarà en profunditat l'estreta relació entre els diversos nivells de green care i l'equitat en salut mental, i farà possible que aquest coneixement es tradueixi en polítiques reals i efectives”, va comentar la Dra. Margarita Triguero-Mas, investigadora de la UOC i ISGlobal, i coordinadora del projecte junt amb la Dra. Helen Cole.

S’examinarà la interacció estreta entre la salut mental, el green care i la justícia ambiental (incloent-hi iniquitats socioambientals). En aquest context, analitzaran l’eficàcia de les intervencions d’atenció sanitària basada en la naturalesa. Les teràpies basades en la natura van des de l'horticultura, els banys de bosc (el japonès shirin-yoku), a qualsevol activitat que es faci en contacte amb la natura i que estigui específicament dissenyada com a teràpia, per promoure la cura d'una malaltia o la millora del benestar personal. El projecte també revisarà les polítiques que actualment promouen la igualtat en la salut mental i la sostenibilitat mediambiental.

A més de les teràpies basades en la natura, les investigadores reconeixen dos tipus més de green care, com el contacte amb la natura a la vida quotidiana (per exemple, l'existència d'infraestructures verdes i blaves per contemplar i passejar) o la promoció de la salut basada en la natura (la de la interacció activa amb el verd, com ara la jardineria i la conservació).

“Volem que aquest projecte exerceixi un paper fonamental en la configuració de comunitats sanes, justes, resistents al clima i sostenible”, indica la Dra. Cole. Per això, el projecte GreenME vol actualitzar la nostra comprensió de com beneficia la nostra salut el contacte amb la natura, garantir un accés equitatiu a les teràpies basades en la natura i defensar la causa d'un planeta més sa per a tothom.

Dirigit per l'ICTA-UAB, el consorci GreenME «Advancing Greencare in Europe: An Integrated Multi-Scalar Approach for the Expansion of Nature-Based Therapies to Improve Mental Health Equity» està integrat per la Universitat de Bolonya (Itàlia), Universitat Sueca de Ciències Agrícoles (Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, Suècia), Institut de Recerca per al Desenvolupament Regional i Urbà (ILS Research, Dortmund, Alemanya), Warsaw University of Life Sciences (SGGW, Varsòvia, Polònia), Universitat Oberta de Barcelona (UOC, Barcelona), OldContinent (Brussel·les, Bèlgica), NeuroLandscape Foundation (Varsòvia, Polònia), Gesellschaft für Gartenbau und Therapie (GGuT, Hückeswagen, Alemanya), Institut de Psiquiatria i Neurologia (IP, Varsòvia, Polònia), Scandinavien Nature and Forest Therapy Institute & SHINRIN-YOKU (Estocolm, Suècia), Eta Beta Cooperativa Sociale (Bolonya, Itàlia), City of Herne (Herne, Alemanya), Associació Espanyola d'Horticultura i Jardineria Social i Terapèutica (AEHJST, Madrid), Universitat de Kent (Regne Unit), Universitat de Salford (Regne Unit), Social Farms and Gardens (Bristol, Regne Unit), Mind in Bexley and East Kent LTD (Londres, Regne Unit) i Universitat de Salut i Ciència d'Oregon – Universitat Estatal de (OHSU-PSU, Oregon, Estats Units) i Universitat Estatal de Portland (OHSU-PSU, Oregon, EE. UU.).

