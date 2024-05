Este premio cuenta con el patrocinio de la UOC. ¿Qué título querrás estudiar en nuestra universidad?



La verdad que todavía no lo sé. He abierto la web y he visto que la oferta era muy amplia. Creo que me gustaría seguir estudiando los idiomas que tengo, pero no me cierro a poder estudiar algo que me abra más la cabeza.



Siendo una profesional tan joven, ¿crees que la edad puede ser un factor relevante en el mundo de la creatividad y la publicidad?



Si hablamos del creativo en sí mismo, me atrevería a decir que no. De hecho, creo que con el paso del tiempo te conviertes, ya de por sí, en mejor creativo solo porque has tenido más vivencias y experiencias, y no tanto porque estés más o menos al tanto de una moda. Conozco a gente que ha empezado de trainee a los 30 años y son muchísimo mejores que yo, y yo no creo que llegue a tener la cabeza que tienen mis jefes. La creatividad siempre está y estará ahí, sin importar la edad. Creo que lo único que cambia es el tiempo que te puede llegar a tomar crecer más o menos en un cargo, pero creo que eso también depende de la persona. Otra cosa es la industria. Los creativos dejan la profesión muy pronto y es una pena, y los creativos séniores son empujados por el sector a irse demasiado pronto, como si no tuvieran nada más que aportar. La industria de la publicidad es cada vez más joven, y creo que es un problema. Como sigamos así, los que acabamos de empezar nos vamos a quedar sin modelos de los que aprender y sin ganas para seguir en ella.



¿Cuáles son las metas que te gustaría alcanzar en tu carrera?



Me gustaría ser directora creativa algún día y ayudar, en alguna manera, a que la industria sea más diversa. También me gustaría, cuando tenga la experiencia suficiente, trabajar en algún otro mercado para abrir aún más la cabeza y conocer otras culturas. Son objetivos bastante a largo plazo, así que, de momento, mi meta es seguir haciendo lo que estoy haciendo y, aparte de eso, seguir trabajando en mi proyecto de La Ideoteca y poder terminar el libro de cara al próximo año.



¿Sobre qué trata el libro en el que estás trabajando?



Pues La Ideoteca la he definido como una "biblioteca gráfica de mentes de creativos", porque cada página del libro es una página de la libreta de un creativo. Quería conservar, de alguna manera, el único sitio en el que podemos ver cómo trabaja cada persona, que se está perdiendo, porque cada vez hay más creativos que se pasan a apuntar sus ideas en Word o en las notas del ordenador.



Aunque ya cuento con más de 100 páginas, me gustaría tener una primera versión con muchas más para finales de año. Mientras tanto, voy publicando parte del proyecto en este perfil para animar también a la gente a participar: https://www.instagram.com/la_ideoteca/.