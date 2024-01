¿Qué recursos específicos crees que podrían ser más beneficiosos y qué medidas se deberían implementar para los estudiantes sordos en el contexto educativo, para adaptarse a vuestras necesidades?

Hoy en día, tenemos el bucle magnético y/o la emisora FM, que permite que los sonidos de quienes hablan vayan directamente a la prótesis auditiva de una manera más nítida. También se hace necesaria la subtitulación en los contenidos audiovisuales y en las aulas, tanto virtuales como presenciales. La figura del compañero o compañera tomador de apuntes también es muy importante en caso de que el alumno no pueda seguir las clases con normalidad. Muchas personas sordas leemos los labios para poder entender, y necesitamos poder ver la boca del profesorado cuando hablan, en todo momento, para no perdernos. Si leemos los labios, no podemos tomar apuntes simultáneamente, y por eso hacen falta adaptaciones. Dependerá de cada caso. Se trata de que la información nos llegue y sea de calidad, como a los demás.

Durante tus etapas académicas y educativas, ¿te has sentido acompañada y apoyada por los compañeros de clase, los profesores, los directores, las entidades educativas, etc.?

Generalmente, y por suerte, sí, pero la excepción fue cuando empecé Fisioterapia de forma presencial. Los profesores se daban la vuelta, olvidaban que necesitaba leerles los labios, en todas las clases me perdía muchísimo y me era imposible mantenerme al día. He tenido compañeras que me han dejado sus apuntes la mayoría de las veces, pero la dependencia es total y no tenemos autonomía. Cuando este apoyo me ha fallado, me he sentido completamente desamparada, impotente.

¿Cómo has visto evolucionar la situación para las personas sordas desde que empezaste tu educación hasta ahora? ¿Crees que de dentro de diez años los niños y niñas sordos podrán recibir una mejor educación que la que has recibido tú?

Teniendo en cuenta mi trayectoria educativa, en los ciclos formativos la experiencia siempre es más buena, porque las aulas son más reducidas y los profesores no son tan variados, y es más fácil que recuerden tu condición especial. Pero en la universidad presencial falló el protocolo interno de la atención al alumnado con discapacidad, y por eso lo dejé, era demasiado angustioso no poder seguir las clases y no recibir prácticamente ningún apoyo. Dentro de diez años, gracias a las reivindicaciones, las luchas y el acceso a las tecnologías, espero que el hecho de ser sordo no comporte inconvenientes a la hora de poder cursar cualquier formación con todos los derechos y las accesibilidades posibles para una autonomía plena y total. Mejor que en mi caso, seguro que será.

El documental Apunts en Blanc, dirigido por Xavier Borrell, trata sobre las dificultades de los alumnos sordos en las aulas y en el contexto académico actual. ¿Crees que, después de su emisión, las instituciones y la sociedad en general tomarán conciencia definitivamente e intentarán mejorar vuestra situación en el contexto educativo?

La idea del documental es precisamente esta, mostrar nuestra realidad, visibilizar la sordera y las barreras que tenemos en la universidad a la hora de seguir las clases y tomar apuntes. Creemos que la información es poder, y a través del documental se podrá tomar más conciencia sobre nuestras dificultades y las soluciones disponibles para resolverlas. Cualquier alumno sordo podrá utilizarlo para conseguir más apoyo si es necesario.

Has estudiado el máster universitario en Empleo y Mercado de Trabajo: Intervención y Coaching en el Ámbito Laboral en la UOC. ¿Cómo la UOC se ha adaptado a tus necesidades como estudiante?

Sí, estudiar en línea en mí me va muy bien, porque no me tengo que preocupar de la lectura labial, y, si hay vídeos, pido que sean subtitulados o que me hagan una transcripción. En la UOC, un profesor adaptó una PEC para mí, haciéndola accesible e implicando a todos mis compañeros, y esto pocas veces me ha pasado.

¿Qué crees que se puede mejorar a escala social y empresarial para fomentar la empleabilidad y el progreso profesional de las personas sordas?

A escala social es necesario concienciar en todos los ámbitos: la información tiene que ser siempre accesible, por ejemplo, en el transporte, donde se usan megafonías que a menudo no podemos entender, es necesario un apoyo escrito que complemente la información; en el ámbito cultural, la sobretitulación, por ejemplo, tendría que estar presente siempre para poder disfrutar en iguales condiciones que una persona sin discapacidad auditiva, igual que en el cine. El uso generalizado del teléfono también es a menudo un problema para hacer gestiones, cuando se podría sustituir fácilmente por el correo electrónico y el WhatsApp; la tecnología está ahí.

A veces la sociedad esconde o disimula el hecho de ser sordo o no oír bien: las prótesis se hacen cada vez más pequeñas, más invisibles, y de este modo también se puede invisibilizar a la vez la propia discapacidad. La empatía es clave: saber escuchar las necesidades cuando se presentan y tener la disposición para facilitar las cosas es esencial.

En el ámbito empresarial, hace falta más conciencia en las empresas, hay que reforzar aquello que sí podemos hacer y no penalizar lo que no, como por ejemplo hablar por teléfono, en mi caso. Como cada persona sorda tiene necesidades diferentes, hay que hablar de las adaptaciones necesarias para poder desarrollar las tareas en igualdad de condiciones y, de este modo, eliminando barreras, podemos progresar como el conjunto de la población que no tiene discapacidad auditiva. Hay subvenciones para adaptar los puestos de trabajo si es necesario, y a menudo no se tienen en cuenta estas medidas, por falta de conocimiento, voluntad, etc. Tenemos que reivindicar siempre nuestros derechos.

La UOC, junto con CaixaBank y Randstad, ofrecen becas para alumnos con discapacidad. Teniendo en cuenta que las dinámicas sociales no facilitan vuestra integración en los ámbitos educativos y laborales, ¿crees que este apoyo institucional se debería tomar como ejemplo?

Las becas facilitan el acceso a la educación o la formación, y a la vez permiten poder progresar profesionalmente. Así pues, teniendo en cuenta que las personas con discapacidad somos un colectivo vulnerable, debido a la precariedad a la que se nos arroja como resultado de nuestras dificultades, las becas impulsan y promueven la educación en igualdad de condiciones, haciéndola así más inclusiva. Las becas considero que son necesarias para garantizar una sociedad más integrada y equitativa a la hora de generar oportunidades.