La Fundación Randstad, CaixaBank y la UOC premian a los mejores estudiantes con discapacidad

El campus UOC, situado en el Poblenou de Barcelona, ha acogido hoy, 14 de noviembre, el encuentro del estudiantado que disfruta de una beca universitaria de la Fundación Randstad, CaixaBank y la UOC. Esta ayuda ofrece apoyo económico y reconocimiento a personas que, con una discapacidad del 33 % o más, demuestran excelencia en su camino académico. Justí Soriano, Pedro Blanch, Mònica Alba y Ana María Vázquez son cuatro de los 23 estudiantes becados actualmente y comparten con nosotros su experiencia como estudiantes de la UOC.

Justí Soriano es de Mallorca y parecía predestinado a estudiar el grado de Relaciones Internacionales, del que se matriculó en 2020. Habla cinco idiomas, su madre es francesa nacida en Argelia y reconoce que siempre "he tenido una pasión (pero también una relación de amor y odio) con la política, porque siempre he querido entender el mundo desde una perspectiva global y, sobre todo, interdisciplinaria". Por eso mismo, este estudiante con una doble discapacidad –por un lado, pérdida auditiva importante que le hace llevar audífonos, y, por otro lado, la enfermedad de Crohn– también estudia el grado de Humanidades –del que se matriculó antes– y cursó un semestre de Artes. Y lo ha hecho a su ritmo, desde California, Islandia, Malta, Barcelona, Italia o Mallorca, lo que en un campus presencial no sería posible.

Para él, "el objetivo final de entender el mundo de forma multidimensional es, por supuesto, poder trabajar como agente de cambio para poder aportar mis conocimientos en un futuro con una intención transformadora. Hablo de transformación como fuerza activa para ayudar a resolver problemáticas como las desigualdades, disminuir las injusticias sociales, luchar contra todas las formas nocivas de discriminación (racial, sexual, étnica...). Pero, sobre todo, también para reconciliar las ciencias (sociales, en mi caso) con las humanidades".

Sin duda, las becas universitarias para personas con discapacidad de la Fundación Randstad, CaixaBank y la UOC han sido un apoyo en este camino universitario y la construcción de este futuro. "Este tipo de iniciativas son muy importantes porque sirven para cambiar las dinámicas sociales, al darnos un pequeño impulso a las personas con discapacidad. Al reconocer nuestros talentos y nuestras habilidades se nos da una visibilidad y una valoración que nos ayuda a salir del estatus subalterno en el que considero que hemos estado durante mucho tiempo en la historia. Este empujón no solo puede ser decisivo en nuestro desarrollo personal, académico y laboral, sino que además es una manera de entrar en acción en la sociedad, a la que, a diferencia de lo que muchas veces se ha creído, podemos ofrecer y aportar mucho".

Con toda la experiencia que tiene en la UOC, destaca la calidad educativa que ha encontrado, "la flexibilidad temporal y rítmica que te da estudiar en esta universidad y, en general, la calidad de sus materiales y contenidos. La evaluación continua me parece 'la estrella' de la universidad, creo que premia tu trabajo de forma mucho más equitativa que la dinámica clásica de los exámenes. Además de que asimilas mejor el contenido y que evalúa otras competencias más allá de la memoria, pones en práctica la teoría". Lo que se le hace más difícil "es el aislamiento que te puede suponer si vives en zonas rurales (pero que al mismo tiempo es la única forma de estudiar que tienes sin abandonar tu hogar), la dificultad de crear redes sociales con tus compañeros y la soledad que a veces se siente en el proceso".

El recorrido de Pedro Blanch es muy diferente: estudió Ingeniería Informática en la Facultad de Ceuta, que depende de la Universidad de Granada. Después, pasó un año sin estudiar pero con la intención de seguir: "De las universidades que conocí, la UOC me pareció con diferencia la más profesional. La atención que tuvieron conmigo desde el principio fue excelente y sigo pensando lo mismo", afirma este estudiante del máster universitario de Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web. "En el mundo de la informática es el área que más me gusta. Además, considero que las aplicaciones web son la forma óptima de interactuar con los ordenadores y los dispositivos móviles, puesto que solo necesitas un navegador de internet, que viene incluido en cualquier dispositivo informático", comparte Pedro, que asegura que le encanta programar CRM y ERP (programas de gestión de clientes y de procesos empresariales). Por eso, en un futuro, espera "poder trabajar ofreciendo soluciones personalizadas a pequeños empresarios para su negocio, accesibles desde cualquier lugar, con solo una conexión a internet".

Este estudiante destaca que el trato con los profesores "es bastante bueno. Las respuestas a las preguntas que se formulan suelen ser bastante rápidas y se nota que se preocupan por que aprendamos. Algunos profesores incluso hacen videollamadas con los alumnos para explicarles algunas dudas puntuales". A pesar de que echa de menos un trato directo con los compañeros, "contamos con un foro para hablar entre nosotros y ayudarnos en las dudas que tenemos".

Gracias a una noticia publicada en la web de la UOC, conoció estas becas: "Como llevaba una buena media en las notas, pensé que tendría opción de ganar la beca, y así fue. Me parecen excelentes estas iniciativas, puesto que suponen una motivación extra para continuar estudiando a la vez que una ayuda importante para sufragar parte de los gastos de los estudios". Su discapacidad no se ve a primera vista: es de corazón. "Aleatoriamente empieza a latir de forma irregular y ocasiona subidas de ritmo cardíaco a más de 220 pulsaciones por minuto o paradas de hasta 4 segundos. Cuando se activa estoy constantemente con el corazón mal: lo mínimo que he estado así han sido 7 horas, y lo máximo que he estado han sido 7 meses. En 10 años he caído 18 veces, incluso estando operado del corazón. Cuando estoy 'activado' cualquier esfuerzo me parece excesivo, me asfixio subiendo a un segundo por las escaleras; cuando no, hago vida totalmente normal, hago deporte, estudio, etc.".

En el caso de Mònica Alba, estudiante del grado de Psicología desde septiembre de 2017, fue una compañera que había ganado la beca en otra edición quien la animó a presentarse. "Lo que más valoro de estos premios es que, por primera vez, se nos reconozca el esfuerzo que hacemos las personas con diversidad funcional para tener un expediente igual de excelente que nuestros compañeros. Tenemos las mismas capacidades y así se observa mediante estos premios", afirma convencida. Mònica, que tiene una discapacidad visual, ya tenía otros estudios universitarios previos, pero siempre le había llamado la atención todo lo relacionado con los procesos psicológicos y pensaba que, una vez finalizados los estudios de grado, "era el momento de seguir formándome en el resto de ámbitos de mi interés. Estos semestres han sido todo un reto para mí, compaginar los estudios con el resto de obligaciones académicas, laborales y personales. La gente suele creer que estudiar en línea es más fácil que hacerlo de modo presencial, pero no es así. Es necesario que la concepción a este respecto cambie. La UOC tiene un modelo que requiere que estés muy pendiente y al día de lo que sucede en el campus, de forma que no siempre ha sido fácil seguir el ritmo. Con la nueva aula Canvas es un poco más fácil, ya que todos los estudiantes tenemos al alcance una aplicación móvil que podemos consultar en cualquier momento. Respecto a los compañeros, con algunos generas vínculos muy fuertes y estrechos, mientras que con otros casi pasas por el grado sin saber que existen. Ese es un punto a mejorar en la UOC. Y lo mismo con los profesores".

Ana María Vázquez, nacida en La Línea de la Concepción, se había comprometido consigo misma a estudiar en la universidad. En 2014 se matriculó en una universidad presencial, pero un compañero le habló de la UOC y la animó. En 2016 trasladó su expediente a Ingeniería Informática: "Ahora, en retrospectiva, puedo afirmar que fue una decisión acertada. Cumplir con mi propósito personal fue un hito importante para mí. Ya contaba con un título de técnico de reparación y montaje de ordenadores. En 2010 me vinculé a un proyecto llamado 'Andalucía Compromiso Digital' a través de un voluntariado con Cruz Roja", en el que participó en acompañamientos digitales con el objetivo de reducir la brecha digital entre los más desfavorecidos. Esta experiencia voluntaria la motivó a empezar los estudios universitarios.

Ana María, a pesar de cumplir los requisitos para obtener la beca Fundación Randstad- CaixaBank-UOC porque tiene una discapacidad física de un 33 %, no se esperaba obtenerla. Ya se encuentra en la recta final del grado y considera su experiencia muy positiva: "Uno de los aspectos que más destaco de la UOC es su metodología y modelo educativo". En su caso, que reside en un pueblo pequeño, la UOC "me ha brindado la posibilidad de estudiar desde casa, equilibrando mis responsabilidades familiares con los estudios de manera eficaz. A pesar de ser en línea, transmite sensación de proximidad: siempre he recibido atención rápida y efectiva por parte del equipo de atención al estudiante y de los tutores. Me llevo mucho: primero, estudiar en línea ha hecho posible mi sueño de cursar el grado. Valoro muchísimo la adquisición de conocimientos durante el grado. He tenido el privilegio de conocer a muchos profesores que me han ofrecido su apoyo. También quiero mencionar a los excelentes compañeros que he tenido el placer de conocer: me llevo su amistad y compañerismo. Mi experiencia en la UOC me ha ofrecido muchas satisfacciones y nunca he perdido la pasión por los estudios. Cada semestre siento la motivación para continuar avanzando en mi trayectoria académica. Basándome en mi experiencia como estudiante, puedo decir con confianza que recomiendo esta universidad".