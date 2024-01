La Fundació Randstad, CaixaBank i la UOC premien els millors estudiants amb discapacitat

El Campus de la UOC, situat al Poblenou, ha acollit avui, 14 de novembre, la trobada de l'estudiantat que gaudeix d'una beca universitària de la Fundació Randstad, CaixaBank i la UOC. Aquest ajut ofereix suport econòmic i reconeixement a persones que, amb una discapacitat del 33 % o més, demostren excel·lència en el seu camí acadèmic. El Justí Soriano, el Pedro Blanch, la Mònica Alba i l'Ana María Vázquez són quatre dels 23 estudiants becats actualment i comparteixen amb nosaltres la seva experiència com a estudiants de la UOC.

Justí Soriano és de Mallorca i semblava predestinat a estudiar el grau de Relacions Internacionals, del qual es va matricular l'any 2020. Parla cinc idiomes, la seva mare és francesa nascuda a Algèria i reconeix que sempre "he tingut una passió (però també una relació d'amor i odi) amb la política, perquè sempre he volgut entendre el món des d'una perspectiva global i, sobretot, interdisciplinària". Per això mateix, aquest estudiant amb una doble discapacitat –d'una banda, pèrdua auditiva important que el fa portar audiòfons, i de l'altra, la malaltia de Crohn– també estudia el grau d'Humanitats –del qual es va matricular abans– i va cursar un semestre d'Arts. I ho ha fet, al seu ritme, des de Califòrnia, Islàndia, Malta, Barcelona, Itàlia o Mallorca, cosa que en un campus presencial no seria possible.

Per a ell, "l'objectiu final d'entendre el món de manera multidimensional és, per descomptat, poder treballar com a agent de canvi per poder aportar els meus coneixements en un futur amb una intenció transformadora. Parlo de transformació com a força activa per ajudar a resoldre problemàtiques com les desigualtats, disminuir les injustícies socials, lluitar contra totes les formes nocives de discriminació (racial, sexual, ètnica...). Però, sobretot, també per reconciliar les ciències (socials, en el meu cas) amb les humanitats".

Sens dubte, les beques universitàries per a persones amb discapacitat de la Fundació Randstad, CaixaBank i la UOC han sigut un suport en aquest camí universitari i la construcció d'aquest futur. "Aquest tipus d'iniciatives són molt importants perquè serveixen per canviar les dinàmiques socials, en donar-nos un petit impuls a les persones amb discapacitat. En reconèixer els nostres talents i les nostres habilitats se'ns dona una visibilitat i una valoració que ens ajuda a sortir de l'estatus subaltern en el qual considero que hem estat durant molt de temps en la història. Aquesta empenta no sols pot ser decisiva en el nostre desenvolupament personal, acadèmic i laboral, sinó que a més és una manera d'entrar en acció en la societat, a la qual, a diferència del que moltes vegades s'ha cregut, podem oferir i aportar molt".

Amb tota l'experiència que té a la UOC, destaca la qualitat educativa que ha trobat, "la flexibilitat temporal i rítmica que et dona estudiar en aquesta universitat i, en general, la qualitat dels seus materials i continguts. L'avaluació contínua em sembla 'l'estrella' de la universitat, crec que premia el teu treball de forma molt més equitativa que la dinàmica clàssica dels exàmens. A banda que assimiles millor el contingut i que avalua altres competències més enllà de la memòria, poses en pràctica la teoria." El que se li fa més difícil "és l'aïllament que et pot suposar si vius en zones rurals (però que al mateix temps és l'única manera d'estudiar que tens sense abandonar la llar), la dificultat de crear xarxes socials amb els teus companys i la solitud que a vegades se sent en el procés".

El recorregut d'en Pedro Blanch és molt diferent: va estudiar Enginyeria Informàtica a la Facultat de Ceuta, que depèn de la Universitat de Granada. Després, va passar un any sense estudiar però amb la intenció de continuar: "De les universitats que vaig conèixer, la UOC em va semblar amb diferència la més professional. L'atenció que van tenir amb mi des del principi va ser excel·lent i continuo pensant el mateix", afirma aquest estudiant del màster de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web. "En el món de la informàtica és l'àrea que m'agrada més. A més, considero que les aplicacions web són la manera òptima d'interactuar amb els ordinadors i els dispositius mòbils, ja que només necessites un navegador d'internet, que ve inclòs a qualsevol dispositiu informàtic", comparteix el Pedro, que assegura que li encanta programar CRM i ERP (programes de gestió de clients i de processos empresarials). Per això, en un futur, espera "poder treballar oferint solucions personalitzades a petits empresaris per al seu negoci, accessibles, des de qualsevol lloc, amb només una connexió a internet".

Aquest estudiant destaca que el tracte amb els professors "és força bo. Les respostes a les preguntes que es formulen solen ser força ràpides i es nota que es preocupen perquè aprenguem. Alguns professors fins i tot fan videotrucades amb els alumnes per explicar alguns dubtes puntuals". Tot i que troba a faltar un tracte directe amb els companys, "disposem d'un fòrum per parlar entre nosaltres i ajudar-nos en els dubtes que tenim".

Gràcies a una notícia publicada a la web de la UOC, va conèixer aquestes beques: "Com que portava una bona mitjana a les notes, vaig pensar que tindria opció de guanyar la beca, i així va ser. Em semblen excel·lents aquestes iniciatives, ja que suposen una motivació extra per continuar estudiant alhora que una ajuda important per sufragar part de les despeses dels estudis." La seva discapacitat no es veu a primera vista: és de cor. "Aleatòriament comença a bategar de forma irregular i ocasiona pujades de ritme cardíac a més de 220 pulsacions per minut o parades de fins a 4 segons. Quan s'activa estic constantment amb el cor malament: el mínim que he estat així, han estat 7 hores i el màxim que he estat han estat 7 mesos. En 10 anys he caigut 18 vegades, fins i tot estant operat del cor. Quan estic 'activat' qualsevol esforç em sembla excessiu, m'ofego pujant a un segon per les escales; quan no, faig vida totalment normal, faig esport, estudio, etc."

En el cas de la Mònica Alba, estudiant del grau de Psicologia des de setembre del 2017, va ser una companya que havia guanyat la beca en altres edicions qui la va animar a presentar-s'hi. "El que més valore d'aquests premis és que, per primera vegada, se'ns reconega l'esforç que fem les persones amb diversitat funcional per a tindre un expedient igual d'excel·lent que els nostres companys. Tenim les mateixes capacitats i així s'observa mitjançant aquests premis", afirma convençuda. La Mònica, que té una discapacitat visual, ja tenia uns altres estudis universitaris previs, però sempre li havien cridat l'atenció tots els temes relacionats amb els processos psicològics i pensava que, una vegada finalitzats els estudis de grau, "era el moment de seguir formant-me en la resta d'àmbits del meu interès. Aquests semestres han sigut tot un repte per a mi, compaginar els estudis amb la resta d'obligacions acadèmiques, laborals i personals. La gent sol creure que estudiar en línia és més fàcil que fer-ho de manera presencial, però no és així. Cal que aquesta concepció canvie. La UOC té un model que requereix que estigues molt pendent i al dia del que passa al campus, de manera que no sempre ha sigut fàcil seguir el ritme. Amb la nova aula Canvas és un poc més fàcil, ja que tots els estudiants tenim a l'abast una aplicació mòbil que podem consultar en qualsevol moment. Respecte als companys, amb alguns generes vincles molt forts i estrets, mentre que amb altres quasi passes pel grau sense saber que existeixen. Eixe és un punt a millorar en la UOC. I el mateix amb els professors."

Ana María Vázquez, nascuda a la Línea de la Concepción, s'havia compromès amb si mateixa a estudiar a la universitat. L'any 2014 es va matricular en una universitat presencial, però un company li va parlar de la UOC i la va animar. L'any 2016 va traslladar el seu expedient a Enginyeria Informàtica: "Ara, en retrospectiva, puc afirmar que va ser una decisió encertada. Complir amb el meu propòsit personal va ser una fita important per a mi. Ja tenia un títol de tècnic de reparació i muntatge d'ordinadors. L'any 2010 em vaig vincular a un projecte anomenat 'Andalucía Compromiso Digital', a través d'un voluntariat amb Creu Roja", en el qual va participar en acompanyaments digitals amb l'objectiu de reduir l'escletxa digital entre els més desfavorits. Aquesta experiència voluntària la va motivar a començar els estudis universitaris.

L'Anna, tot i complir els requisits per obtenir la beca Fundació Randstad-CaixaBank-UOC perquè té una discapacitat física d'un 33 %, no s'esperava obtenir-la. Ja està en la recta final del grau i considera l'experiència molt positiva: "Un dels aspectes que més destaco de la UOC és la metodologia i el model educatiu." En el seu cas, que resideix en un poble petit, la UOC "m'ha brindat la possibilitat d'estudiar des de casa, equilibrant les meves responsabilitats familiars amb els estudis de manera eficaç. Tot i ser en línia, transmet sensació de proximitat: sempre he rebut atenció ràpida i efectiva per part de l'equip d'atenció a l'estudiant i dels tutors. M'emporto moltes coses: primer, estudiar en línia ha fet possible el meu somni de cursar el grau. Valoro moltíssim l'adquisició de coneixements durant el grau. He tingut el privilegi de conèixer molts professors que m'han ofert el seu suport. També vull mencionar els excel·lents companys que he tingut el plaer de conèixer: m'emporto la seva amistat i la companyonia. La meva experiència a la UOC m'ha ofert moltes satisfaccions i mai he perdut la passió pels estudis. Cada semestre sento la motivació per continuar avançant en la meva trajectòria acadèmica. Basant-me en la meva experiència com estudiant, puc dir amb confiança que recomano aquesta universitat".