Máster universitario Online en Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web
Presentación
El desarrollo web (con los perfiles de programador/a web, especialista front-end, especialista back-end o full stack developer) se ha convertido en clave para cualquier organización. El máster universitario de Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web forma profesionales especialistas en este ámbito, capaces de dar respuesta a la creciente demanda de profesionales en desarrollo y programación web.
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Del 13 de julio al 21 de septiembre.
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¿Porqué estudiar el Máster de Desarrollo web de la UOC?
- Te especializarás en front end, con profundos conocimientos de marcaje y maquetación, dominio de herramientas que se utilizan en entornos de producción y conocimientos de back end.
- Te formarás en diseño web y maquetación (HTML y CSS y diseño de interfaces), desarrollo de web (Programación en JavaScript, desarrollo front end i back end) y herramientas para el diseño y desarrollo.
- Nuestro profesorado cuenta con una amplia experiencia en docencia online y una trayectoria profesional contrastada en desarrollo web.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
23 sept 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Esta titulación incluye en el plan de estudios una mención dual. que combina el aprendizaje académico con la actividad laboral.
Metodología 100% online
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La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.