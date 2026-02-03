El trabajo de fin de máster es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del tutor del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevar a cabo con éxito.

Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final de máster es un trabajo individual que consiste en la realización de una aplicación web compleja, como síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por ello que para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

Los estudios de máster de Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web concluyen con la elaboración de un trabajo final. En este máster, el trabajo final tiene 12 créditos ECTS.

Trabajo final

Los estudios de máster de Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web concluyen con la elaboración de un trabajo final. En este máster, el trabajo final tiene 12 créditos ECTS.

El trabajo final de máster es un trabajo individual que consiste en la realización de una aplicación web compleja, como síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por ello que para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa. El tutor académico de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo de fin de máster es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del tutor del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevar a cabo con éxito. El tutor de este trabajo es el encargado de orientar al estudiante, de hacer el seguimiento del proyecto y de asesorarle en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa. El estudiante deberá hacer una exposición del trabajo, que deberá llevarse a cabo públicamente mediante el aula de la asignatura, ante una comisión formada por tres miembros que la evaluarán.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: en la primera se tiene en cuenta el seguimiento y la elaboración del trabajo; en la segunda, la memoria, el producto, proyecto o estudio final realizado, y en la tercera, la defensa del trabajo, que se debe hacer públicamente en el aula de la asignatura mediante la herramienta Present@, de la UOC.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, se debe consultar el plan docente, en la secretaría del campus una vez pedido el acceso al programa.

+ Consulta más detalles sobre los trabajos finales.

Si queréis ver ejemplos de trabajos finales realizados por los estudiantes podéis consultarlos en nuestra revista Mosaic