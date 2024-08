Andrea Gisbert es jefa de sección del diario Mundo Deportivo, referente de la prensa deportiva española desde su fundación, en 1906. En este diario trabaja desde 2016 y ha ejercido como portadista, community manager y redactora. Por su experiencia, fue ponente en la Jornada "El periodismo y la comunicación deportiva en el contexto actual", que organizó la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) el pasado 3 de julio junto con Mundo Deportivo en el marco del nuevo máster de formación permanente de Comunicación y Periodismo Deportivo (UOC, Mundo Deportivo). Gisbert también trabajará en dicho máster como tutora de los trabajos finales del alumnado. En esta entrevista, su visión global sobre el periodismo deportivo es muy útil para entender las tendencias de la profesión, donde la versatilidad en el formato está teniendo un papel primordial en la transformación de los medios de comunicación.

¿Cuál es el estado de salud del periodismo deportivo actual?

Por mucho que se empeñen en repetir que el periodismo deportivo está muerto, creo que el interés por el deporte es cada día más grande y, por tanto, también lo es por los medios que cubren la actualidad. Teniendo esto en cuenta, las ventanas que han abierto las redes sociales permiten a los medios tradicionales cambiar de vocabulario y llegar a personas que quizás antes no consumían tu marca. Los periodistas, ahora, podemos entablar una conversación con el lector, saber al minuto qué quiere, qué opina del trabajo que hacemos... Te permite mejorar día a día, siempre sin olvidar la raíz de lo que hacemos, periodismo.

¿Te gusta el periodismo deportivo que se hace en España?

Hablando en nuestro caso concreto, creo que Mundo Deportivo ha entendido a la perfección esta transformación de los medios y, siguiendo la línea de lo que hemos sido siempre, el decano de la prensa deportiva, ha evolucionado para cubrir todas las necesidades del periodismo deportivo actual.

Has trabajado en televisión, prensa escrita, redes sociales... ¿En qué formato está el futuro del periodismo?

Cuando empecé en el mundo del periodismo, los medios estaban muy delimitados. En los últimos años se ha vivido una gran revolución en la que todos los medios, ya sean prensa escrita, televisión o radio, hacen de todo.

Por ejemplo, desde Mundo Deportivo, lejos ha quedado ser solo un medio escrito. Hoy en día, además de nuestra versión digital en la que publicamos noticias cada minuto y la versión en papel, tenemos retransmisiones diarias en Twitch, distintos canales en redes sociales, pódcast, entrevistas en formato audiovisual... Ahora mismo, creo que todos "competimos" en la misma liga, la de hacer de todo.

Eres jefa de la sección de entretenimiento y actualidad. ¿Qué papel tiene el periodismo deportivo hoy entre todas las opciones de entretenimiento que ofrece la sociedad?

El deporte, a lo largo de la historia, ha sido una de las grandes opciones en el entretenimiento. Sin ir más lejos, solo hace falta ver las audiencias que ha generado en televisión la Eurocopa, con más de 13 millones de personas viendo ganar a España. Todo esto es algo que luego desemboca en los medios deportivos, que reciben a toda esta audiencia para seguir al minuto todo lo que ocurre.

¿Cómo llevas lo de ser jefa de sección tan joven (desde 2021) en un diario tan prestigioso y añejo como Mundo Deportivo?

Estoy muy agradecida de la oportunidad que me dio en 2021 Mundo Deportivo. Confiaron en el que en su momento era el pequeño proyecto de entretenimiento y, hoy, siguen creyendo en hacer grande esta sección. Me han dejado formar un equipo especializado en el entretenimiento y nos han sumado desde el principio como una parte indispensable de MD.

Por lo que a mí respecta, desde que empecé, siempre me he sentido apoyada por parte de la dirección y del equipo en general. Me han permitido sumarme a distintos proyectos editoriales desde 2021 hasta hoy.

El periodismo deportivo ha sido tradicionalmente masculino. Como mujer, ¿cómo has vivido esta brecha de género?

Si bien es verdad, esa brecha la viví más en la universidad. En la clase de periodismo deportivo éramos tan solo tres mujeres, pero después de ello nunca me he sentido así. En el departamento de deportes tanto de Betevé como de TV3, donde hice prácticas, he trabajado siempre con mujeres. En Mundo Deportivo, desde que entré, siempre ha habido un gran grupo de mujeres, que ha ido creciendo con los años.

¿Crees que en los últimos años la mujer ha ganado terreno en el periodismo deportivo?

Sí, creo que, de la misma forma que ha pasado con el interés por el deporte femenino, ahora son más las mujeres que quieren estar en primera línea informando.

El boom del fútbol femenino, especialmente a través del Barça y de la selección española, ¿crees que se está extrapolando a otros deportes?

Creo que el deporte femenino siempre ha tenido interés, sobre todo en deportes individuales. Muchas son las deportistas que ha cultivado España a lo largo de los años. No obstante, sí que es verdad que, en el fútbol, el Barça ha hecho una gran labor para crear un gran equipo con grandes jugadoras que han hecho historia y que seguro que van a traer muchas alegrías.

¿Qué importancia tiene el acuerdo entre la UOC y Mundo Deportivo?

Para Mundo Deportivo, entrar en el mundo de la formación de la mano de un referente como es la UOC es una gran satisfacción. Y es que, para la marca Mundo Deportivo, una marca global, la formación en línea nos permite llegar a lectores de todo el mundo que nos siguen día a día y que pueden acabar siendo estudiantes. Sin ir más lejos, es importante recalcar que, de los 50 millones de usuarios únicos de audiencia mensual que tiene nuestro periódico, la mitad llega desde fuera de España. El objetivo de Mundo Deportivo con este máster es formar a las futuras generaciones de periodistas con nuestro modelo, el cual nos permite llegar a muchas personas y conseguir grandes datos de audiencia. Un modelo basado en nuestra historia, como decano de la prensa deportiva, y en las nuevas tendencias. Entendemos que el periodista del futuro tiene que jugar con todas las variables que engloban hoy en día esta profesión, como son el SEO, las redes sociales, la analítica y, por descontado, el periodismo.