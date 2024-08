Andrea Gisbert és cap de secció del diari Mundo Deportivo, referent de la premsa esportiva espanyola des de la seva fundació, el 1906. En aquest diari hi treballa des de 2016 i hi ha exercit com a portadista, community manager i redactora. Per la seva experiència, va ser ponent a la Jornada "El periodisme i la comunicació esportiva en el context actual", que va organitzar la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) el passat 3 de juliol juntament amb Mundo Deportivo en el marc del nou màster de formació permanent de Comunicació i Periodisme Esportiu (UOC, Mundo Deportivo). Gisbert també treballarà en aquest màster com a tutora dels treballs finals de l'alumnat. En aquesta entrevista, la seva visió global sobre el periodisme esportiu és molt útil per entendre les tendències de la professió, en què la versatilitat en el format està tenint un paper primordial en la transformació dels mitjans de comunicació.

Quin és l'estat de salut del periodisme esportiu actual?

Per molt que s'obstinin a repetir que el periodisme esportiu està mort, crec que l'interès per l'esport és cada dia més gran i, per tant, també ho és pels mitjans que cobreixen l'actualitat. Tenint en compte això, les finestres que han obert les xarxes socials permeten als mitjans tradicionals canviar de vocabulari i arribar a persones que potser abans no consumien la teva marca. Els periodistes, ara, podem entaular una conversa amb el lector, saber al minut què vol, què opina de la feina que fem... Et permet millorar dia a dia, sempre sense oblidar l'arrel del que fem, periodisme.

T'agrada el periodisme esportiu que es fa a Espanya?

Parlant en el nostre cas concret, crec que Mundo Deportivo ha entès a la perfecció aquesta transformació dels mitjans i, seguint la línia del que hem estat sempre, el degà de la premsa esportiva, ha evolucionat per cobrir totes les necessitats del periodisme esportiu actual.

Has treballat en televisió, premsa escrita, xarxes socials... En quin format és el futur del periodisme?

Quan vaig començar en el món del periodisme, els mitjans estaven molt delimitats. En els últims anys s'ha viscut una gran revolució en què tots els mitjans, ja siguin premsa escrita, televisió o ràdio, fan de tot.

Per exemple, des de Mundo Deportivo, lluny ha quedat ser només un mitjà escrit. Avui dia, a més de la nostra versió digital en què publiquem notícies cada minut i la versió en paper, tenim retransmissions diàries a Twitch, diferents canals en xarxes socials, pòdcasts, entrevistes en format audiovisual... Ara mateix, crec que tots "competim" en la mateixa lliga, la de fer de tot.

Ets cap de la secció d'entreteniment i actualitat. Quin paper té el periodisme esportiu avui entre totes les opcions d'entreteniment que ofereix la societat?

L'esport, al llarg de la història, ha estat una de les grans opcions en l'entreteniment. Sense anar més lluny, només cal veure les audiències que ha generat a la televisió l'Eurocopa, amb més de 13 milions de persones veient guanyar Espanya. Tot això després desemboca en els mitjans esportius, que reben tota aquesta audiència per seguir al minut tot el que passa.

Com portes això de ser cap de secció tan jove (des de 2021) en un diari tan prestigiós i antic com Mundo Deportivo?

Estic molt agraïda de l'oportunitat que em va donar el 2021 Mundo Deportivo. Van confiar en el que en el seu moment era el petit projecte d'entreteniment i, avui, continuen creient en fer gran aquesta secció. M'han deixat formar un equip especialitzat en l'entreteniment i ens han sumat des del principi com una part indispensable de MD.

Pel que fa a mi, des que vaig començar, sempre he sentit el suport de la direcció i de l'equip en general. M'han permès sumar-me a diferents projectes editorials des de 2021 fins avui.

El periodisme esportiu ha estat tradicionalment masculí. Com a dona, com has viscut aquesta bretxa de gènere?

Si bé és cert, aquesta bretxa la vaig viure més a la universitat. A la classe de periodisme esportiu érem tan sols tres dones, però després d'això mai m'he sentit així. En el departament d'esports tant de Betevé com de TV3, on vaig fer pràctiques, he treballat sempre amb dones. A Mundo Deportivo, des que hi vaig entrar, sempre hi ha hagut un gran grup de dones, que ha anat creixent amb els anys.

Creus que en els últims anys la dona ha guanyat terreny en el periodisme esportiu?

Sí, crec que, de la mateixa manera que ha passat amb l'interès per l'esport femení, ara són més les dones que volen estar a primera línia informant.

El boom del futbol femení, especialment a través del Barça i de la selecció espanyola, creus que s'està extrapolant a altres esports?

Crec que l'esport femení sempre ha tingut interès, sobretot en esports individuals. Moltes són les esportistes que ha cultivat Espanya al llarg dels anys. No obstant això, sí que és veritat que, en el futbol, el Barça ha fet una gran labor per crear un gran equip amb grans jugadores que han fet història i que segur que portaran moltes alegries.

Quina importància té l'acord entre la UOC i Mundo Deportivo?

Per a Mundo Deportivo, entrar al món de la formació al costat d'un referent com és la UOC és una gran satisfacció. I és que, per a la marca Mundo Deportivo, una marca global, la formació en línia ens permet arribar a lectors de tot el món que ens segueixen dia a dia i que poden acabar sent estudiants. Sense anar més lluny, és important recalcar que, dels 50 milions d'usuaris únics d'audiència mensual que té el nostre diari, la meitat arriba des de fora d'Espanya. L'objectiu de Mundo Deportivo amb aquest màster és formar les futures generacions de periodistes amb el nostre model, que ens permet arribar a moltes persones i aconseguir grans dades d'audiència. Un model basat en la nostra història, com a degà de la premsa esportiva, i en les noves tendències. Entenem que el periodista del futur ha de jugar amb totes les variables que engloben avui dia aquesta professió, com són el SEO, les xarxes socials, l'analítica i, per descomptat, el periodisme.