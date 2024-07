El periodisme esportiu és una de les sortides laborals més desitjades al món de la comunicació a nivell professional. Però no sempre és fàcil accedir a l'exercici del periodisme esportiu ja que cal una especialització i una formació adequada que permeti esquivar els reptes del present i afrontar els del futur. Amb aquesta òptica, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Mundo Deportivo, la icònica capçalera catalana que suma 118 anys d'història, han llançat el màster de formació permanent de Comunicació i Periodisme Esportiu, un programa en línia innovador que arrencarà el curs 2024-2025 per formar els futurs líders del periodisme esportiu a Espanya.

"Aquest màster ofereix un enfocament innovador que no només capacita els estudiants per exercir una varietat de rols i funcions en el periodisme esportiu, sinó que també els permet comprendre una realitat en la qual els interessos de l'audiència es diversifiquen, els hàbits de consum de contingut esportiu estan en contínua evolució i els desafiaments ètics són cada vegada més complexos, i els proporciona estratègies per adaptar-s'hi", explica Àngels Fitó, rectora de la UOC. “Barreja el coneixement acadèmic de la UOC i per altra banda, el vessant pràctic de la mà de Mundo Deportivo sobre com es fa i s'executa el periodisme esportiu”, explica Santi Nolla, director del Mundo Deportivo, la icònica capçalera catalana amb 118 anys d’història.

L'objectiu d'aquest màster, que començarà al setembre, és dotar els periodistes de les eines necessàries per liderar el periodisme esportiu del futur en un context de canvis que van més enllà de la digitalització dels mitjans, centrat en la fragmentació de les audiències per l'auge de les xarxes socials, les plataformes de reproducció en línia i les noves maneres de consumir continguts.

Com destaca Sílvia Martínez, directora del nou màster de la UOC i Mundo Deportivo, "el pla d'estudis planteja una visió completa i integral i treballa diverses competències, de manera que podem aprofundir en la temàtica alhora que garantim la versatilitat per poder desenvolupar tasques de diversos rols professionals". La formació, que s'impartirà en modalitat en línia, es podrà seguir al ritme que marqui cada alumne, sense horaris, de manera que es podrà compatibilitzar amb la feina i altres obligacions personals.

Respondre als reptes del periodisme esportiu

Al contrari que altres formacions similars, en les quals es conceptualitzen les bases del periodisme esportiu de manera teòrica, aquest màster aprofundirà en l'exercici de la professió en l'àrea de l'esport en un context on conflueixen canvis que trenquen els models del passat. "Ens trobem en un entorn en el qual l'evolució tecnològica, com ara la intel·ligència artificial, no només ha generat un gran impacte, sinó que també ha canviat el que demanda el consumidor i, fins i tot, el perfil de l'audiència. Això fa necessari adaptar-se als nous reptes, oportunitats i necessitats", apunta la directora.

Per això, la UOC ha confiat en l'experiència de Mundo Deportivo, els periodistes de la publicació es convertiran també en docents per poder aplicar a les aules els seus aprenentatges i les eines. El màster de la UOC i Mundo Deportivo permetrà als alumnes conèixer com s'exerceix el periodisme esportiu en plataformes com TikTok o Twitch, quin impacte té la intel·ligència artificial en l'ecosistema comunicatiu, com es coordinen les edicions en paper i digital d'un gran mitjà del sector o què poden aportar nous formats comunicatius com el pòdcast i les infografies creades a partir de dades massives. A més, els alumnes aprendran a rendibilitzar els mitjans esportius a través de publicitat, màrqueting d'afiliació i branded content, i coneixeran les claus per organitzar esdeveniments i gestionar patrocinis esportius amb èxit.

Així mateix, es dedicarà part de la formació a aprendre les fórmules per relacionar-se amb institucions esportives i clubs, així com a gestionar crisis i treballar sota un prisma que tingui en compte la realitat de gènere, els nous perfils d'usuari i la fragmentació d'audiències en un entorn d'hiperpersonalització dels continguts.

La combinació de continguts teòrics i pràctics farà d'aquest màster una experiència immersiva en el periodisme esportiu. A més, el màster, fidel a aquesta visió pràctica, servirà per crear una pedrera de periodistes que podran desenvolupar la seva carrera professional a Mundo Deportivo. "Acabarem fent una llista dels alumnes que han participat en aquest màster i serà la nostra pedrera de contractació posterior", explica Santi Nolla, director de Mundo Deportivo.